Tři druhy líčení v barvách pouště. Buďte jako sluneční královna

Barvy pouštního písku v bronzujících pudrech jsou odstínované od světlé zlatavé do cihlově červené – terakoty. Hodí se pro nalíčení tváře v letních dnech, kdy je vaše pleť opálená a hezky odráží sluneční světlo. Podle barvy pleti si vyberte vhodný odstín letního make-upu. Na vašem typu pleti zase záleží, jestli použijete sypkou, kompaktní, nebo minerální tvářenku. Bronzující pudry jsou složeny z několika barevných odstínů, takže zastoupí pudr i tvářenku.

Pro světlou pleť: odstíny pouštní trávy

Nepříliš opálené pleti sluší odstíny v barvě jemného písku. Proto používejte světlý sluneční pudr a na lícní kosti tvářenku v lehce růžových teplých tónech. Barvu roznášejte velkým štětcem od středu tváří až ke spánku.

Než se pustíte do práce s pudrem a štětcem, vklepejte do pleti hydratační krém nebo gel. Pouze na dobře hydratované pleti se vám podaří to správné nalíčení. Jakmile se krém vstřebá, naneste světlý práškový pudr – nejlépe transparentní, který pleť zmatní a poslouží jako podklad. Velkým štětcem pak rozetřete dávku slunečního pudru, nepříliš hutnou, která sklouzne po základní vrstvě.

Co uděláte pro přirozený vzhled? Když poprášíte bronzujícím práškem čelo, nos, tváře a bradu, místa přirozeně vystavená slunci, bude vaše nalíčení nenápadné a přitom zářivé.

Pro lehce opálenou pleť: odstíny zlatého písku

Bronzově opálená pleť má odstín, kterému stačí jen mírná korekce. Pokud se na té vaší neobjevují nějaké nedostatky, které je potřeba zakrýt, postačí sypký nebo kompaktní pudr pro jemné prosvětlení nebo pro zvýraznění opálení.

Volte teplé odstíny, ale pracujte lehkou rukou, abyste nenanesli nadbytečné množství barvy a pleť neztratila zářivý třpyt. Začněte hydratací pro oživení a vyhlazení povrchu pleti, aby tmavší pudr nezvýraznil vrásky a velké póry.

Jak dosáhnete lepšího výsledku? Opticky prohřejte tváře slunečním kompaktním pudrem nebo tvářenkou. Vhodné jsou barvy v odstínech oranžové, rozhodně ne červené. Použijte tvářenku, která se nesmísí s pudrem a rozjasní vaše oči.

Pro výrazně opálenou pleť: odstíny temné kůry stromů

Není nic snazšího než vytvořit barvy pouště na opálené pleti. Můžete si dovolit všechny tóny hnědé od světlé po tu nejtemnější. Sluneční pudr je pro vás ideální, jen buďte uvážlivé při jeho použití, aby vaše pleť neztratila zářivost. Pokud chcete, aby výsledek působil rovnoměrně, musíte především mastnou pleť zmatnit. Pomůže matující krém nebo pijáček, který odsaje přebytečný maz. Oto budete mít méně práce s líčením. Zvolte lehčí pudr, abyste původní opálený odstín nepřehlušili. Pro výraznější efekt můžete nanést trochu zlatavého pudru na lícní kosti.

Tip

Dotkněte se štětcem i kořínků vlasů, abyste vytvořili sluneční efekt.