Tři dny stejné jídlo a přetopené pokoje, stěžují si pacienti

Pacienti dostali možnost napsat, co je v nemocnici trápilo a co by chtěli změnit. Nejvíce si stěžovali na snížený komfort. Pohodlí spolu s citlivostí personálu ostatně patřilo ke kategoriím, které v průzkumu dopadly nejhůře.

1. Špatné jídlo

Jídlo v nemocnici si pochvalovalo pouze 35 procent pacientů, doba podávání jídel přitom vyhovovala téměř všem, s množstvím už bylo spokojeno méně pacientů, 82 procent.

* Jediné, co bych mohla vytknout, bylo podávání tvrdého toastového chleba při kašovité stravě, po operaci je velký problém ho sníst. Tři dny po sobě jsem dostala stejný oběd.

* Za přímo ostudné považuju, že ačkoli jsem ve čtyřech dotaznících uvedl, že jsem vegetarián, byla mi po celou dobu hospitalizace ordinována běžná dieta obsahující maso.

* Po porodu jsem byla převezena na pokoj po 18. hodině. Byla jsem velmi hladová, ale žádnou večeři jsem už nedostala. Jídlo pro kojící matky bylo obecně nevyhovující.

2. Záchody a sprchy

S čistotou toalet a sprch bylo spokojeno pouze 64,7 procenta pacientů. Chybějící toaletní papír představitelé nemocnic často vysvětlují krádežemi.

* Na toaletách chyběl papír a mýdlo.

* Na gynekologii by rozhodně mělo být lépe vybaveno WC a sprchy - otřesné! Dva záchody zhruba pro 20 žen je rozhodně nevyhovující stav. Za to rozhodně nemůže personál, ten odváděl svoji práci na profesionální úrovni.

* Chybí kobereček ve sprše, takže hrozí nebezpečí uklouznutí a pádu na dlaždicích.

* Vadilo mi, že záchod má jen jedno madlo. Pacient po operaci si nesmí sednout ani při vykonávání potřeby, ale udržet se jen jednoho madla prostě nejde.

* Byl jsem na oddělení sedm dní a nelíbil se mi stav jediného WC, ke kterému se od mého nástupu dodnes nedostavil údržbář, který by přidělal záchodové prkénko. To spočívá v přidělání jedné matice, aby prkénko nepadalo. Toto WC přitom slouží asi pro tři čtvrtiny lidí, kteří nemají toaletu na pokoji.

3. Brzký budíček

Doba ranního buzení vyhovuje 60,5 procenta hospitalizovaných, potíže s ním mají zejména matky na porodnických odděleních. Podle lékařů se zaběhnutý režim na spoustě oddělení špatně mění. Operace začínají v osm hodin a do té doby by měla proběhnout vizita.

* Nechápu buzení od 5 hodin ráno, bouchání dveřmi, nádobím. Myslím, že pro matky zotavující se po porodu to není úplně nejvhodnější.

* Byl to můj první pobyt v nemocnici a budu ji jen chválit a doporučovat. Mám jen jedinou připomínku - proč byl budíček po šesté hodině, a někdy dokonce už po páté?

4. Nepříjemní lékaři a sestry

Když mají pacienti hodnotit celý personál nemocnice, jsou spokojení téměř z 98 procent. Většina oceňuje ochotu zdravotních sester rozptýlit obavy a strach nemocného. Lékařům se to daří o něco méně. K ošetřujícímu lékaři mnohdy lidé nemají důvěru. Oceňují však, že rodina nemocného má dostatek příležitostí s lékaři hovořit. Pacienti si mnohdy sami všímají, že práce je mnoho a sester i lékařů málo.

* Ocenil bych, kdyby se mému případu věnoval stejný lékař. Takto měl vždy jiný lékař odlišný léčebný postup a mám za to, že si řádně nepředali informace.

* Velmi nepříjemně se choval doktor na příjmu. Ale nepříjemné chování se týká jen některých lékařů, jiní jsou velmi milí. Bohužel negativní zkušenost zastíní ty pozitivní.

* Vzhledem k nedostatku a přetíženosti sester laikovi ne vždy srozumitelně vysvětlí problém a pomohou v naléhavé situaci.

* Doporučil bych lepší předávání informací o specifických potřebách pacientů mezi po sobě jdoucími službami. Pacient, který se nemohl najíst, to musel vysvětlovat čtyřikrát, každé ráno.

* Podobně jako ostatním pacientům mi vadilo nedodržování termínů lékařských zákroků, a to nejen o hodiny, ale i několik dnů. V tom případě to byla zbytečná doba zde strávená a zbytečné zabírání místa v nemocnici.

5. Vybavení pokojů

S čistotou pokojů je spokojeno 77 procent lidí, 79 procent si stěžuje na noční hluk. Třem čtvrtinám hospitalizovaných vyhovuje teplota na pokoji.

* Na pokoji neteče studená voda, pouze teplá, na chodbě je lednice pro pacienty, ale není zapojená. Proč? Topení se nedá regulovat, lampička nad postelí spíše oslňuje a hřeje do hlavy, než svítí. Vybavení je zašlé.

* Nepříjemné jsou proleželé nebo propadlé postele - při delším ležení na zádech, tedy asi po dvou až třech hodinách, to vyvolává nepříjemný tlak, respektive bolesti v oblasti kříže - beder.

* Ošetřující sestry i nás unavovaly nevhodné, zastaralé a někdy nefunkční teploměry.

* V nemocnici je velké horko a suchý vzduch.

* Nebyla jsem spokojená s přeplněným pokojem, na vizitě někdy nebylo soukromí při vyšetření.

* Vadila mi špatná přístupnost k osobním věcem. Například šatní skříně mají fochy na prádlo a osobní věci ve spodní části, což pro pacienta po operaci páteře je téměř nepoužitelné.