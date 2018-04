Trhy nabízejí dárky od postižených

"Jsou to dárkové maličkosti, které se dávají na Vánoce. Je to všehochuť. Ceny jsou velmi přijatelné. Jsou tu proutěné košíky, které stojí kolem stovky, což nepořídíte nikde," uvedla Peková.Doplnila, že mezi vystaveným zbožím návštěvníci najdou také keramiku, výrobky ze dřeva a látek, hračky, přáníčka, ubrusy, prostírání, svíčky, svícny či figurky ze šroubků.Výtěžek z prodaných věcí se vrátí zpět do chráněných dílen a pomůže zajistit práci postiženým. Peková uvedla, že mnohé z těchto pracovišť se potýkají s ekonomickými problémy, protože pro výrobky svých postižených zaměstnanců hledají těžko odbyt.V ČR působí asi 200 chráněných dílen, které zaměstnávají osoby s mentálním, tělesným či duševním handicapem. Vánoční trhy se letos v Praze konají již potřetí.