Nudí vás móda z obchodů a nechcete zaniknout v davu? Jděte na trh

Zatímco obchodní domy a posléze i ulice zavaluje oblečení a doplňky vyrobené kdesi v Číně, po české tvorbě se musíte pracně pídit po internetu či v malých, nezávislých obchodech. Mnohem jednodušší možnost nabízejí prodejní trhy, jedním takovým je Holešovice Fashion Market. Jeho druhý ročník právě proběhl a nabídl módu i zábavu pro celou rodinu.

"Holešovice Fashion Market je pokračováním akce, kterou jsme začali dělat před třemi roky v Brně," říká Kateřina Pletichová z Love Music. "Nechodí sem pouze lidi, co se zajímají o design, máme tu i návštěvníky vedlejší vietnamské tržnice. Pěkně se nám to tu mixuje. Primárně je trh určen věkové kategorii od 18 do 35 let, ale máme tu i mnohem mladší i mnohem starší návštěvníky."

Pokud byste čekali pouze mladé lidi se spoustou dredů a tetování, pak vás pohled na návštěvníky jarního Fashion Marketu rozhodně překvapí. O jiné možnosti oblékání se zajímají lidé napříč generacemi i sociálními skupinami. Mezi stánky s oblečením mnoha stylů a z mnoha rozdílných materiálů se daly potkat mladičké studentky v tylových sukýnkách, maminky s dětmi ve sportovním a nechyběla ani spousta mužů.

Trhy s alternativní módou přitahují stále větší a větší pozornost, mnoho lidí se zajímá o originální design či si prostě nechtějí kupovat levnou konfekci z Asie. Jiné je i prostředí, stará hala uprostřed holešovické tržnice esteticky zrovna nepůsobí. Ale vytváří kontrast vůči nabízenému zboží, které ve většině případů svou kvalitou materiálů i zpracování dalece předčí nazdobené obchody v obrovských nákupcích centrech.

Oprýskané zdi, umělohmotné kelímky, návštěvníci poposedávající na dřevěných lavicích, to vše patří k místnímu koloritu. Nikdo si tu na nic nehraje, loga slavných značek (ani ta falešná) tu nenajdete, ovšem ani na koleně vyráběné hadříky.

"Zdejší výrobci nemají možnost vyrábět po tisíci kusech," vysvětluje Pletichová, "když si něco koupíte, většinou v tom už nikoho jiného nepotkáte." Výhodou je jeden originalita, ale také fakt, že si kupujete zboží přímo od výrobce. Podobné akce tak představují pravý opak toho, co najdete na pultech velkých obchodů. Většina tamního oblečení se vyrábí v Číně, Indii či Turecku, což český trh ani ekonomiku nepodporuje.

Alternativní móda může být velmi elegantní

Pod pojmem alternativní móda nehledejte jen oblečení pro vyznavače jiného životního stylu. Snadno tu pořídíte elegantní módu i doplňky na slavnostní společenské události. Alternativa tu funguje ve smyslu rozdílu mezi masovou výrobou a oblečením, které se vyrábí po tisících kusech od každé barvy a velikosti a originalitou a tuzemskou produkcí.

"Toto je způsob podnikání odspodu, kdy nemáte na kontě milion do začátku. Začínáte s nulou nebo i v mínusu, vlastní prací se rozvíjíte," vysvětluje organizátorka trhu s alternativní módou Kateřina Pletichová. "Jde to pomalu, jde to ztuha, není to pro každého, ale je to rozhodně zábava."

Což potvrzuje i Darina Hubáčková, která se trhu zúčastnila se svou značkou Dara Bags. S výrobou originálních kabelek začala před třemi roky během rizikového těhotenství a dnes se navrhováním a vlastní produkcí živí. "Začala jsem nejprve s jednoduchými taškami," říká Hubáčková, "byl o ně velký zájem." Jejím cílem je nabídnout svým zákaznicím něco jiného, než co běžně nabízejí obchody. Často kombinuje koženku s textiliemi a především se zaměřuje na barvy. Našla díru na trhu a o její kabelky se zajímá stále více a více žen.

Ona pomyslná díra na trhu bývá kouzelnou formulkou a klíčem k úspěchu. Zářivým příkladem je návrhářka čelenek a extravagantních klobouků Jana Schwartz pracující pod značkou Jane Bond. Fashion Marketu se účastnila podruhé a vidí v akcích tohoto typu příležitost, jak získat novou klientelu. "Většinou své klientky znám, potkáváme se, ale sem přišlo spoustu nových."

Organizátoři již nyní zvou na další prodejní akci. Letní Holešovice Fashion Market se bude konat 27. a 28. července opět na holešovické tržnici.