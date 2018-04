Třetina lidí kouří, pětina se dokázala cigaret vzdát

Ve srovnání s předešlými výzkumy prováděnými od roku 1996 je zřejmé, že počet nekuřáků i kuřáků zůstává stabilní. Častěji nekouří ženy a lidé ze severní Moravy, nejvíce odnaučených kuřáků je mezi respondenty důchodového věku. Nikotinu pravidelně

podléhají zejména lidé od 30 do 44 let, obyvatelé východních Čech a dotázaní se špatnou životní úrovní.



Mezi kuřáky je třetina těch, kteří denně kouří jednu až pět cigaret; maximálně deset cigaret za den stačí pětině kuřáků. Další třetina z nich má spotřebu deset až 20 cigaret denně. Silných kuřáků, kteří každý den vykouří více než 20 cigaret, je

12 procent. Ke slabším kuřákům paří častěji ženy a lidé nad 60 let. Na cigaretách jsou více závislí respondenti ve věku od 30 do 44 let a muži.



Zatímco podle průzkumu IVVM zůstává podíl mezi kuřáky a nekuřáky prakticky stále stejný, optimističtěji vyznívá šetření, které si na konci loňského roku objednal Státní zdravotní ústav. Z jeho výsledků vyplývá, že přibývá příležitostných kuřáků na úkor pravidelných a roste i počet nekuřáků, řekla dnes ČTK Hana Sovinová ze Státního zdravotního ústavu.



Zatímco v roce 1997 vykouřilo alespoň jednu cigaretu denně 26 procent dospělých, loni to bylo jen necelých dvacet procent. Takzvaných společenských kuřáků, kteří si zapálí méně než jednu cigaretu denně, přibylo. Nyní jich je více než pět procent,

zatímco v roce 1997 příležitostně kouřilo 3,7 procenta respondentů. Odnaučených kuřáků zůstává přibližně stejný počet - zhruba 13 procent. Zapřísáhlých nekuřáků bylo před třemi lety 37 procent, loni již přes 40 procent. Zdravotníci doufají, že tento trend není způsoben jen stále se zvyšující cenou tabákových výrobků, ale i zdravotní osvětou.