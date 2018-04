Třetina Čechů hledá partnera po síti, vyjde to každému pátému

Šílené seznamky Své protějšky hledají na speciálních webech oškliví i krásní lidé, ale můžete narazit i na seznamku, pro niž je nejdůležitější vaše krev. PRO OŠKLIVÉ LIDI Ani když máte dvě brady, nadváhu a ošklivý obličej, nemusíte zoufat. Na www.theuglybugball.com najdete seznamku výhradně pro ošklivce a ošklivky. Důvod: polovina Angličanů je prý škaredých. Seznamka už oslavila první svatbu. VÝHRADNĚ PRO KRÁSNÉ Seznamka www.beautifulpeople.com má tvrdá pravidla - musíte být krásní, abyste tu směli mít profil. Vaši krásu posuzují lidé z celého světa. Zkusily to už tři tisíce Čechů, ženy jsou úspěšnější. SEX NA JEDNU NOC PRO ZADANÉ Žijete ve špatném vztahu? Vyťukejte www.forgetdinner.co.uk, kde vám pomohou najít partnera pro sex na jednu noc. Majitelé téhle seznamky slaví, když se jim podaří rozbít manželství. A několikrát už se jim to doopravdy povedlo. PODLE KREVNÍ SKUPINY Japonci se domnívají, že krevní skupina ovlivňuje chování člověka, proto je pro ně důležitá i při seznamování. Když třeba máte skupinu A, značí to spolehlivost, B ukazuje na volnomyšlenkářství.