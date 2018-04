V Brně proběhl Jarmark OnaDnes.cz. Prodávat přišla i herečka Antalová

"Na blešáky obvykle nechodím, naposledy jsem na jednom byla před mnoha lety v Hamburku, ale tenhle je úplně jiný," přiznala herečka. "Líbí se mi, že můžu pomoct těm, kdo to potřebují. Vysvětlila jsem svým dětem, že je dobré věnovat nějaké hračky, se kterými si už stejně nehrají, na pomoc dětem, které nemají takové štěstí v životě jako ony. "

Jarmark v Brně (17.9. 2011)

Herečka, kterou znáte třeba ze seriálu Četnické humoresky nebo Pojišťovna štěstí, se na Jarmarku objevila v jedenáct hodin dopoledne a kromě spousty krásných plyšáků donesla na stánek Nadace Terezy Maxové dětem také několik kousků ze svého šatníku, třeba džínovou sukni nebo zimní bundu.

"Kdybych měla čas, ráda bych se podívala, jestli bych na Jarmarku sehnala něco pěkného pro své děti," posteskla si herečka, která spěchala do divadla za pracovními povinnostmi. "Nejsem typ matek, co musejí kupovat dětem vše nové a značkové.Vždyť z toho stejně za pár měsíců zase vyrostou. Ráda jim pořídím třeba něco v second handu, často také dědí po svých sestřenicích a bratrancích."

Na Jarmark OnaDnes.cz přišlo v Brně tolik lidí, že nebylo brzy ani kam šlápnout. (17.9. 2011)

Prvního brněnského Jarmarku se zúčastnila také módní návrhářka Gábina Páralová, která rovněž věnovala něco ze své tvorby na potřebné děti z Jihomoravského kraje.

Kde se Jarmark konal Tradiční bleší trh magazínu OnaDnes.cz se konal v prostoru, který je prodchnutý nejen historií, ale hlavně hudebními a gastronomickými múzami. V budově Besedního domu z roku 1873 totiž sídlí Filharmonie Brno a restaurant Hansen. Ten si své jméno půjčil od architekta budovy Theophila Hansena a dobou kočárů, dlouhých sukní a honzíků se inspiruje i v jídelním lístku s rakousko-uherským šmrncem. Více ZDE.

Celkem se na konto Nadace Maxové dětem vybralo přesně 8 398 korun, peníze půjdou na pomoce dětem v Jihomoravském kraji.

Hadříky, boty i dárky

Na Jarmarku šlo opět nejvíce na dračku dámské oblečení - sukně, trika, svetříky, šay nebo kalhoty či bundy. K dostání ovšem byly i pěkné kabelky, boty, šátky, peněženky, bižuterie, sluneční brýle, dětské hadříky či hračky, knížky a jiné "poklady", které nezřídka prodávaly samy děti.

Návštěvnice a návštěvníci Jarmarku se mohli také zúčastnit kvízu a vyhrát dárkové předměty s logem OnaDnes.cz. Každý nakupující také při příchodu obdržel zlatou nebo stříbrnou tašku na své nákupy. K nakupování i prodávání po celou dobu trvání akce hrálo Rádio Petrov, slovem vás pak při nakupování a setkávání provázel moderátor Jiří Rejzek.