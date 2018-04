Třetí dítě? Máme pro vás návod k přežití od zkušené matky

Když mi můj doktor jako matce dvou kluků velmi citlivě oznamoval: "Já vím, že máte tělísko, ale...", myslela jsem, že mu jednu vrazím.

Zhroucený domeček z karet je velký eufemismus. Já tři děti zkrátka neplánovala. Báchorka o špatné šarži tělíska, které následně stáhli z oběhu a které jsem jako jediná z naší ambulance vynosila, by skvěle zapadla do žaloby na farmaceutickou firmu… Ale vyprávějte pak dítěti, že jste se na něj těšili.

To, že mě všichni v prvním trimestru potkávali lehce přinaštvanou, klidně svalme na hormony. Bylo mi jasné, že z kolotoče mateřské nevystoupím nejbližší tři roky (a to jsem byla doma už pět let!). Bylo jasné, že moje pracovní plány jsou tytam, že všechny ty slušivé kabátky a kabelky, boty na podpatku, co jsem si potají kupovala a psala si o ně Ježíškovi, mi budou na pískovišti k ničemu.

Ale taky bych lhala, kdybych řekla, že tři děti nejsou radost. Budu patetická, ale je to radost přímo trojnásobná. Jenom to chce víc chapadel, pevné nervy, větší auto, víc úložných prostor, sušičku a tak dále. První, co začnete řešit, jsou postýlky a auto.

Jak se doma poskládáme?

Zpočátku jde o to, jak budete spát. Mimino zřejmě s vámi v ložnici, větší děti spolu. Časem podle pohlaví a prostoru bude možný rozstřel. Dvě holčičky nebo dva kluci spolu, zbytek vedle. Nebo nejstarší do studijního pokoje a mrňata sestěhovat. Nebo všichni tři pohromadě – patrové postele či tři postele vedle sebe. Když vám to prostor dovolí, čarujte! My jsme zrušili naši krásnou terasu, abychom byt nafoukli. Grilování je to tam, ale zas mám o koupelnu navíc. Mít při počtu pěti kousků po ránu k dispozici dvě umyvadla a dva záchody, tomu říkám investice!

Děti rostou, čeká nás škola, ale už teď je jasné, že tři stoly na psaní potřebovat nebudeme. Z dětství si pamatuji, že úkoly se nejlépe dělaly u mámy v kuchyni.

Čím budeme jezdit?

Když máte děti těsně po sobě, nepočítejte s tím, že se vám do standardního auta vejdou tři sedačky vedle sebe. Chce to větší auto. Nebo se při plánování dětí zamyslet nad většími věkovými rozestupy, aby tomu nejstaršímu stačil podsedák.

Zpočátku můžete vozit sedačku miminka na předním sedadle, tam ale vydrží maximálně rok. Takže auto pro 6-7 lidí se opravdu šikne. Pak by to chtělo, aby jedno ze starších dětí dokázalo miminko obsloužit. Dát mu napít z lahve, najít ztracený dudlík nebo dělat opičky. Plnohodnotně to zvládne dítě starší čtyř let. Když máte nejstarší alespoň v tomto věku, pokoj v duši a v autě máte zaručený.

Nebo se přemisťovat?

Pokud jste doteď nepoznala šátek nebo nosítka, pořiďte si nějaké. Volné ruce jsou k nezaplacení. Když máte děti po kratších intervalech, vaše ruce se na ulici i v davu mění v chapadla. Zbylé, už chodící nebo na kole jezdící děti, jimi doslova odchytáváte, aby nevběhly pod auta nebo nezabrzdily pod tramvají. Náramky jménem ztracenky nebo telefonní číslo na mámu na předloktí jsou dobrá volba.

Tímto smekám před všemi, co se s třemi malými dětmi odvažují jet tramvají, nedejbože metrem. To vám už s nimi musí pomáhat někdo cizí. Protože kočárek a dvě děti na eskalátorech by zvládla jedině storuká bohyně. Můžete také kolemjdoucí zdvořile požádat: "Prosím vás, podržíte mi a pak vrátíte toto dítě?" (Doporučuji se obracet na ženy, mají větší pochopení.)

Večerní rituály

Koupání tří dětí vás definitivně připraví o poslední zbytky sil, kterých před spaním nemáte na rozdávání. Skvělý vynález jsou v tu chvíli delší večerníčky. Drahý Willy Fogu, jenom díky tobě zažije náš nejmladší syn koupání i babymasáž. A když usíná sám v postýlce, je čas na čtení pohádek u těch starších. Luxus houpání na rukou při usínání zažil jenom první. Zbylí dva to nějak sami pochopili a usnou systémem ‚hoďte na něj deku‘.

Kroužky a taxikaření

Vláčení z kroužku do kroužku, kterému by měla otročit celá rodina, od toho jako máma tří dětí rychle upustíte. Nebo se totálně vyšťavíte. Nebo zvolíte chůvu či paní na výpomoc. V této situaci není ostuda požádat o pomoc babičku nebo si za vodění z kroužků připlatit. Když se v zimě brzy stmívá, nejkrásnější pocit je, když máte všechna holoubátka doma pod střechou a už FAKT NIKAM nemusíte.

Velké téma: praní a žehlení

To je skrytá nášlapná mina! Prádla je totiž hora. Ve skříních, na sušáku, v koši na prádlo, všude. Já už nežehlím. Jenom to nejnutnější. Pečlivě skládám při sušení. Jinak peru i několikrát denně. Dva z rodiny (manžel a syn) hrají navíc hokej a dva (ty mladší) to zřejmě čeká. I kdyby vaše děti nehrály nic, počítejte s tím, že jedna místnost se promění v permanentní sušárnu. Řešením je sušička. Ježíšku, snad to čteš! Ano, i paní na úklid je řešení.

Diskriminace

Tady bych chtěla velice apelovat na všechny, co vymýšlejí rodinné vstupenky. Proč si většina institucí myslí, že rodina jsou jenom dva rodiče a dvě děti? Ubytování na dovolených je to samé - 2 dospělí + 2 děti. Řešením je bydlení v apartmánu, ideálně s vařením ve vlastní režii. O letenkách se ani bavit nebudeme, to je pro pětičlennou rodinu v kategorii luxusní zboží.

Finance

Když jsou děti malé, nároky nejsou tak citelné. Miminko nosí šaty po starších sourozencích a vozí se v kočárku, který "vyženilo". Ale časem i to nejmenší miminko vyroste do lyžáků a bude chtít na lyžařský zájezd. A to už nejsou 3 000 x 2, ale 3 000 x 3 (v tom levnějším případě). Nemluvě o školkách v přírodě a kroužcích.

Organizace

Rodina se třemi a více dětmi potřebuje pevnou organizaci, dobré nervy a klid. Zkrátka nic pro hysterky a pro tatínky permanentně v tahu.

Chce to také rodinný kalendář s kolonkou pro každé dítě. To abyste už nikdy nezapomněli, kdo má ve čtvrtek besídku, kdo jde k zubaři a kdo k holiči. Pověste ho na místě, kudy všichni nejčastěji chodí. A naučte větší děti, aby si ho samy začaly kontrolovat.

Pamatujte také na to, že většinou na bedrech matek zůstává večerní příprava svačin, kontrola úkolů, baťůžků a hokejových báglů.

Paradoxně je díky tomu matka tří dětí lépe organizovaná, než byla ta samá matka u jednoho. Vzpomínáte, jak vám to tehdy přišlo náročné? Svatá prostoto.

A nakonec odpověď: ano či ne?

Pokud jsem vás neodradila a vy si to třetí (případně čtvrté) dítě dáte, řeknu vám, proč je to fajn.

Protože je s nimi větší sranda. Lépe se dělí. Nemají velký prostor pro to být sebestřední. Naučí se na sebe spolehnout. Vydrží v místnosti s větším počtem lidí, naučí se být ohleduplnější. A vás s partnerem to sblíží.