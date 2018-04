Třešně pomáhají hubnout i posilovat imunitu

Co nesníte vy nebo děti rovnou ze stromu, zavařte, upečte na víkend koláč nebo si třešně dopřejte ve formě zmrzliny. A pokud vám i tak zbudou, obdarujte své hubnoucí i nehubnoucí kamarádky a podělte se s nimi o recepty.

Proč jsou třešně zdravé?

Liší se barvou i chutí. Jedno však mají třešně společné, jsou plné antioxidantů. Obsahují vitamín C, jenž posiluje imunitu a také draslík podporující vylučování vody z těla. Třešně jsou i zdrojem jódu a vápníku. Pomáhají regulovat trávení, odstraňují nahromaděné toxiny a čistí ledviny.

Při dávce více než 250 g třešní na den snižují hladinu kyseliny močové v krvi, tím preventivně chrání před vznikem dny. Pozor však, třešně mají mírně projímavý účinek, rozhodně je nezapíjejte větším množstvím tekutin a už vůbec ne mlékem.

Třešňová zmrzlina

100 g třešní

1 lžíce smetany nebo bílého jogurtu

1 lžička třtinového cukru

šťáva z limetky

1. Třešně vypeckuje a rozmixujeme na krém. Vmícháme smetanu nebo bílý jogurt a pár kapek šťávy z limetky.

2. Nalijeme do tvořítka a necháme v mrazicím boxu tuhnout alespoň 8 hodin.

Tip: Zmrzlina bude krémovější, když nahradíte část třešní zralým banánem.

Omeleta s třešňovou marmeládou

Na marmeládu:

500 g třešní

3 lžíce třtinového cukru

½ sáčku Gelfixu 3:1

šťáva z limetky

vanilkový lusk

Na omeletu:

2 vejce

1 lžička mléka

1 lžička žitné mouky

špetka soli

1. Vypeckované třešně rozmixujeme a přelijeme do kastrůlku. Přimícháme třtinový cukr, Gelfix a šťávu z limetky. Podélně rozkrojíme vanilkový lusk a vše vaříme za stálého míchání přibližně 5 minut.

2. Odstavíme, vyjmeme vanilku a přelijeme ještě horké do vymytých zavařovacích skleniček těsně pod okraj, uzavřeme víkem a otočíme dnem nahoru. Marmeládu necháme vychladnout.

3. Vejce rozšleháme, přidáme mléko, žitnou mouku a sůl. Osmahneme pokud možno na pánvi bez tuku z obou stran do zlatova. Omeletu ozdobíme třešňovou marmeládou.

Tip: Že je marmeláda hotová poznáte tak, když ji kápnete na studený talířek a nerozlije se.

Třešňový koláč s mandlemi

Na těsto:

1 vejce

100 ml mléka (v pokojové teplotě)

1 polévková lžíce margarínu nebo másla

2 lžíce třtinového cukru

250 g mouky (žitná + polohrubá)

1 lžíce prášku do pečiva (bez fosfátů)

Na ozdobu:

třešně

hrst sekaných mandlí

Na náplň:

2 vejce

50 g margarinu nebo másla

2 lžíce třtinového cukru

1 lžíce žitné mouky

špetka skořice

1. Z ingrediencí vypracujeme křehké těsto, podle potřeby přidáme mouku. Vyválíme plát tenký přibližně 1 cm a vyložíme jím formu o průměru 28 cm. Vidličkou sem tam těsto propícháme.

2. Nahoru vyskládáme vypeckované třešně a zasypeme mandlemi. V míse utřeme tuk, přidáme třtinový cukr, vejce, žitnou mouku a skořici a zalijeme povrch koláče.

3. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C přibližně 45 minut, do zlatova. Necháme vychladnout, teprve poté vyklopíme koláč z formy.

Tip: Třešně chutně nahradí i lesní ovoce jako jsou borůvky, maliny a ostružiny.