Zapomínání je přirozené, mozek se tím chrání. Paměť musíte stále trénovat

Zatímco před maturitou jste dokázali do hlavy dostat učivo za čtyři roky, kolem čtyřicítky nenakoupíte bez seznamu, aniž byste něco zapomněli. „Po šedesátce jsem občas zapomněla i to, proč jsem se do obchodu vůbec vypravila,“ směje se daňová poradkyně Magda Čedková, která se nedávno přihlásila na kurz trénování paměti. Začala se totiž obávat, co s jejím intelektem provede stárnutí.



„Vidím na své dvaaosmdesátileté matce, jak rezignovala, jakmile přestala namáhat mozek. Ještě v pětasedmdesáti chodila na brigády a bystře reagovala na všechno kolem sebe. Pak se smířila se životem důchodkyně a dneska už ani nečte, protože neudrží pozornost,“ říká Magda Čedková.

Paměť stárne stejně jako jiné tzv. kognitivní funkce, tedy třeba koncentrace nebo rychlost myšlení. Člověk se postupem času stává zapomnětlivějším a hůř si vybavuje některé věci.

„Zapomínání je také ochranou před zaplavením informacemi. Nemůžeme si prostě pamatovat vše,“ podotýká lékařka Iva Holmerová, ředitelka gerontologického centra, která se dlouhodobě věnuje pacientům s Alzheimerovou chorobou.

Nejlépe zapamatovatelné jsou pro člověka informace, které považuje za důležité, rozumí jim a umí si je představit. A také události, k nimž se přidává nějaký výrazný emoční signál. Proto si vybavíte vzpomínku na dětství, když uslyšíte oblíbenou hudbu z té doby nebo ucítíte charakteristickou vůni, která se váže k nějakému prožitku. Přirozený pokles schopnosti učit se, který nastává s věkem, může člověk kompenzovat tím, že zůstává co nejdéle duševně i fyzicky aktivní.

„Špatnou zprávou pro některé může být, že namáhat se musí celý život,“ podotýká Zbyněk Dohnal, organizátor tréninků paměťových technik.