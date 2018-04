Trenér: Chybí nám hokejistky ve věku 22 – 26 let

HC SLAVIA PRAHA

Slavia hraje i ALPSKOU LIGU ( EWHL). Účastní se: Flayers Vien, Sabres Vien, Salzburg (RAK), Budapešť, Slovan Bratislava, Maribor, Ljublana, Záhřeb, Agordo a Bolzano a samozřejmě Slavia. I zde se hraje dvoukolově každý s každým. Dále se účastní Ligy Mistrů ( EWCC - IIHF). Letos je v Kralupech nad Vltavou pořadatelem základní skupiny 5.-7. 10. 2007, účast: Slavia, Bolzano, Budapešť a Rumunský Mistr. V případě, že Slavia postoupí do 2. kola, pojede hrát do Moskvy, kde narazí na Tornado Moskva, finského mistra, vítěze 1. kvalifikační skupiny ze střední Evropy. V případě, že by i tam Slavia postoupila, zahrála by si v únoru ve Švédsku. Začátkem března 2008 jede seniorská reprezentace na MS v Lotyšsku, účast: KAZ,LAT,FRA,SVK,NOR a CZE.



Národní tým do 18 ti roků se v listopadu 2006 kvalifikoval do elitní skupiny MS hráček do 18ti let do Kanady. Toto MS se uskuteční v lednu 2008 za účasti - USA, CAN, SUI, FIN, RUS, GER, SVE a CZE.