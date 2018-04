Trendy v pánské péči: v módě jsou jezevčí štětiny i přírodní oleje

Pořád platí, že největší úspěch u pánů mají přípravky, které zaručují viditelný výsledek, jsou rychlé a nejlépe víceúčelové. Mýdlo a mycí gel na tvář v jednom, šampon, který má i vlastnosti kondicionéru, balzám po holení, který působí i jako hydratační krém? To všechno zní lépe než hromada lahviček.

Trendy v péči jsou ovšem čím dál sofistikovanější. Podívali jsme se na některé z těch aktuálních.

1. Extra hydratace

Hrubou a vysušenou pleť nemá rád nikdo, na druhou stranu málokterý muž je nadšený z představy, že se po sprchování bude ještě natírat tělovým mlékem nebo bude každý den hydratovat tvář speciálním krémem. Výrobci na to myslí, a přicházejí proto s novými a novými technologiemi, které pokožce dodají vláhu, aniž by byl potřeba další krok v péči.

V praxi to znamená, že na trhu jsou třeba sprchové gely a tekutá mýdla na ruce, které nevysušují a naopak uzavírají vodu v pokožce. To je vlastnost, kterou oceníme i my. Specialitou pro muže jsou pak balzámy po holení, které zároveň slouží jako hydratační krém.

2. Olej místo krému i tužidla

Přípravky založené na přírodních olejích jsou v dámské kosmetice už známé a pomalu si začínají získávat i muže. K dostání jsou ty na styling a výživu vlasů i vousů, na hydrataci pleti, pro pokročilé dokonce na její čištění nebo přípravu před holením. Často bývají multifunkční a jejich velkou výhodou je také to, že se vstřebávají daleko rychleji než běžné krémy a balzámy.

3. Návrat ke klasice

Pánové, kteří se v kosmetice vyznají, nejspíš tuší, že v módě je návrat ke kořenům. Sprchové gely tak často nahrazují stará dobrá pevná mýdla, ovšem s vylepšeným složením, které nevysušuje, zato vyživuje. Největší hit v holení? Mýdlo ve vaničce, ze které se nabírá štětkou z přírodních, nejlépe jezevčích či kančích štětin, a klasická žiletka.

Ta má oproti moderním holicím strojkům s výměnnou hlavicí určité výhody, zvlášť pro muže s citlivou pletí. „Na rozdíl od nich při holení neodstraní tak velkou vrstvu kůže, takže pleť tolik nedráždí a vousy méně zarůstají,“ vysvětlil dermatolog Peter D. Hino magazínu Esquire.

4. Přírodní ingredience

V době, kterou čeští vědci překřtili na „dobu jedovou“, cítí mnoho z nás potřebu chránit svoje tělo před zbytečnou chemií. Podobně jako si začínáme vážit kvalitních potravin bez přidaných škodlivých „éček“, zvyšuje se i poptávka po kosmetice z přírodních surovin. A na chuť jí přicházejí i muži. Nabídka přípravků určených speciálně pro ně je ostatně čím dál větší.