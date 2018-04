Trendy v líčení: Ptačí podzim

Plameňák

Stačí se jenom inspirovat módními přehlídkami a v tomto případě i přírodou samou a najít zlatou střední cestu, která podtrhne vaše přirozené půvaby.

Začněte tím, že si pečlivě zakryjete a rozjasníte tmavé kruhy pod očima a také vnitřní koutek oka, zkuste třeba jemné pero od Sephory, Light Touch Highlighter. Celé pohyblivé víčko si potřete krémovým, světlounce růžovým stínem od značky Guerlain Divinora Pearly Colour Cream v odstínu Perle de Rosse, který se po nanesení promění v hedvábný pudrový stín. Vnitřní koutek oka si rozjasněte bílým třpytivým stínem od Avonu, True Color Eyeshadow v odstínu White Pearl a spodní víčko i ohyb horního víčka si vystínujte sytě růžovo-fuksiovým stínem od MAC odstín Passionate.

Nezapomeňte ani na sytě černé řasy. Ústa nechte přirozená, dobře ošetřená hydratujícím balzámem s růžovým nádechem, jako Nivea Velvet Rose Lip Balm. Celý vzhled ještě podpoříte bílým lakem na nehty od Chanel v odstínu Intermezzo.

Havran

Aby tento look nevypadal moc goticky a teatrálně, snažte se držet zpátky od těžkých podkladových krémů a pudrů. Pokud možno nechte pokožku přirozeně lesklou a zakryjte jenom nějaký ten nedostatek. Rty si nechte buďto nahé, nebo si je přejeďte mokrou houbičkou s trochou make-upu.

Pro silné večerní líčení si nejprve celé oko orámujte černou kajalovou tužkou od Givenchy a pohyblivé horní i spodní víčko lehce poprašte sytě fialovou barvou, jako Lancome Color Design Shimmer Shadow odstín Drama a potom si jako druhou vrstvu štětečkem naneste lesklý gel MAC GlimmerGlass v odstínu Black Wear. Nebojte se toho, že se vám oči "rozpijí", to je přesně to, o co tu jde. Nezapomeňte na vrstvy řasenky a tmavé nehty jako Chanel odstín Blue Satin.

Pokud si tento trend chcete vyzkoušet pro denní nošení, můžete na nahé oči použít jeden z lesků na oči z paletky Chanel Luminous Cream Quadra Eyeshadow Eye Gloss.

Papoušek

Stačí si do vyhledavače obrázků zadat slovo papoušek a hned tu máte skvělou inspiraci na úžasné barevné kombinace. Pokud se ani v zimě nevzdáváte opálení, je tento look pro vás ideální. Základem by měla být spíše bronzová pleť s oranžovým nádechem na rtech i na tvářích. Na oboje můžete použít multifunkční krém Convertible Color v odstínu Gladiola od značky Stila.

Pravidlem by mělo být, že si světlé, jasné tóny nanášíte do vnitřního koutku a nejdále od řas a tmavé zase naopak co nejblíže oku a vnějšímu koutku. Vyzkoušejte třeba oční stín Orange Pop od Estée Lauder v kombinaci s tmavě zelenou, jako Sephora Picnic in the Park. Nebo zkombinujte barvy z paletky Gosh Quattro Eyeshadow v odstínu Toucan. Černá tekutá linka a husté řasy jsou ideálním zakončením. Taky nezapomeňte na pestrobarevné nehtíky Nail Lacquer od značky MAC.