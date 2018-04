Žádný pudr, svěží pleť, papouščí oči. Jarní líčení podle vizážistů

1. krok Svěží pleť, šťavnaté tváře

Na složité konturování klidně zapomeňte a těžké podkladové krémy ukliďte do skříně. „Nosí se co nejméně make-upu, opravdu jen to nejnutnější množství,“ upozorňuje vizážista Pavel Bauer a zdůrazňuje, že klíčové je vybrat správný odstín, který bude pleti dokonale sedět. Make-up nebo tónovaný krém nanášejte prstem, houbičkou, nebo štětcem, ale hlavně střízlivě.

„Pokud je to nutné, můžete pleť trochu vyšperkovat korektorem. Hodí se třeba na kruhy pod očima“ radí Bauer. Přidejte minimum pudru (klidně jen na nos nebo čelo) a lehkou tvářenku. Pro svěží a minimalistický vzhled doporučuje vizážista projasnit tváře lesklou pudrovou tvářenkou. Pokud vás lákají módní výrazné a šťavnaté tváře, naličte je přípravkem krémovým, dodává Tomáš Vida z firmy Dermacol. Velkým trendem budou prý krémová líčidla s rozjasňující texturou.



Tónovaný hydratační krém Skin Match Protect, Astor Houbička na nanášení make-upu, Beautyblender Péče a korektor očního okolí Idealia Yeux Eyes, Vichy Pudrová tvářenka Luxe, Avon

2. krok Oči v barvách duhy

Středobodem trendy líčení můžou být oči v sytých „papouščích“ barvách, jaké se objevily na přehlídkách Victorie Beckhamové, Jeremyho Scotta, značek Blugirl, Pucci a spousty dalších. „V kurzu je modrá v podobě očních stínů, linek i řasenek nebo zelená barva ‚greenery‘, která je podle společnosti Pantone barvou roku,“ shrnuje Vida. Z přehlídek si můžete půjčit i růžovou, oranžovou nebo pastelově fialovou. Čím více pigmentované, tím lépe.

Jak na to? Pavel Bauer radí tentokrát vynechat bázi a rovnou nanést stíny v jedné barvě, nejlépe ty s krémovo-gelovou konzistencí. „Velmi dobře se aplikují, zaschnou a perfektně drží.“ Chcete-li oči ještě zvýraznit, vybarvěte vnitřek spodního víčka rozjasňujicí kajalovou tužkou. Pozor, už nefrčí bílá, ale krémové či béžové varianty.

„Zvýrazněte jen horní řasy, klidně řasenkou v odpovídajícím odstínu,“ pokračuje vizážista. Co se obočí týče, trendy trochu ustupují od hodně výrazně vymalovaných obloučků, hitem léta bude spíše přirozenost. Sledujte regály drogerií a parfumerií – nová sezona nejspíš přinese spoustu inovativních gelů, ať už průsvitných, nebo lehce tónovaných, které obočí upraví a zafixují.



Oční stín a linka, Dermacol Dlouhodržící oční stíny Mark, Avon Bezbarvý gel na obočí, Max Factor

3. krok Skutečně jarní rty

Takto výrazně barevné oči doporučuje Pavel Bauer doplnit rtěnkou ve svěžím jarním odstínu. Černé, modré, šedé či vínové sice ještě zcela neodzvonilo, ale ve vzduchu teď cítíme spíše korálovou a růžovou. A jak naznačil i oscarový červený koberec, návrat slaví lesky na rty. „Ty se vrací jak ve šťavnatých, tak v nahých odstínech s vodovým efektem,“ potvrzuje Tomáš Vida z Dermacol.

Jestli vás na oční stíny moc neužije, můžete zvolit i novodobou klasiku, kterou jsou výrazné rty a nenalíčené oči, myslí si vizážista. „Volte syté odstíny červené, oranžové nebo růžové, vynechte konturování a barvu aplikujte klidně rovnou prstem. Zejména do středu rtů.“

Tužka na rty Matt Lip Stick, Alcina Barva na rty a lesk 16h Lip Colour, Dermacol Hydratační tekutá rtěnka, Diego Dalla Palma