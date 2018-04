Nové trendy v konturování tváře: inspirujte se u klaunů či transvestitů

0:30 , aktualizováno 0:30

Make-up letos staví na extrémech. Nosí se buď co nejpřirozenější, téměř neviditelné líčení, nebo naopak dramatické kontury, které dokážou proměnit obličej k nepoznání. V konturování navíc poslední dobou frčí nové postupy s podivnými názvy. Můžete být za klauna nebo si make-up „upéct“. Co to znamená?