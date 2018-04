Návrat k přirozenosti i odstíny citrusů. Podzimní trendy v barvení vlasů

Šedé ombré

Šedivé odstíny nikdy nebyly tak populární jako právě teď – a je úplně jedno, zda je vám šedesát a v salonu vám jen zdůrazňují přirozený tón vlasů, nebo jestli netradiční barvu s kovovými odlesky zvolíte ve dvaceti. Novinkou pro nadcházející sezonu je šedé ombré, kterému se taky říká „grombré“: u kořínků je velmi tmavé, v koncích přechází do světlejších tónů.



Tip: Styl, který je velmi snadný na údržbu, je ideální pro brunetky, které si nechávají odrůst zesvětlené vlasy.

This hair is beautiful.  #ctto #hair #greyombre #ombre Fotka zveřejněná uživatelem @randomantically, Srp 18, 2016 v 6:30 PDT

Přiznané odrosty

Odrůstání se ostatně v poslední době ze škatulky „faux pas“ přesunulo do kategorie „tahle holka ví, co se nosí“. Souvisí to s určitým návratem k přirozenosti, který se projevuje v módě (kampaně bez retuší zažívají zlatou éru), v líčení (nenalíčené ženy jsou konečně cool) a právě v barvení i stylingu vlasů. Přiznat barvu už není trapas – je to žádaný atribut.



Tip: Tmavé odrosty a blond vlasy už jsou klasika, ale klidně zkuste i netradiční barevné kombinace. Doma to ale nezkoušejte – poraďte se s kadeřníkem.

Rapperka Eve Zpěvačka Rita Ora Modelka z přehlídky Maxime Simoensové

Citrusové odstíny

Pomeranč, mandarinka nebo dokonce citron vám můžou posloužit za inspiraci v případě, že se nebojíte výrazných barev a chcete vyzkoušet něco trendy. Zejména sytě oranžové odstíny, které letos vyzkoušely třeba Kylie Jennerová nebo modelka Georgia May Jaggerová, překvapivě sluší nejrůznějším barevným typům. Chce to ale dobrého koloristu, který vám je namíchá na míru.



Tip: Počítejte s tím, že se vám intenzivní barva bude postupně vymývat. To ale není žádné minus – pastelové, jakoby „vybledlé“ tóny pořád frčí.



Modelka Georgia May Jaggerová Modelka z přehlídky designéra Ryana Lo Kolekce značky Toni & Guy

Novinky na doma

Není nad návštěvu salonu, kde vám vlasy natónují přesně podle vašich představ – výsledek od zkušeného koloristy nebo koloristky by měl být plastický, lichotivý a dlouho vydržet. Jestli ale máte světlé vlasy a toužíte po rychlé a krátkodobé změně, vyzkoušejte některý z barevných sprejů, které na trhu nahradily méně praktické křídy.



Úplnou novinkou jsou pak vyživující masky, s pomocí kterých si můžete doma namíchat více či méně výrazný odstín a nanést ho na celé vlasy nebo třeba jen do konečků. Stejně jako po použití tonerů, které se používají v kadeřnictví, se barva postupně vymývá – trvá to obvykle několik týdnů.

Tip: Aby byl výsledný odstín světlejší, můžete barevnou masku smíchat se speciálním bílým tonerem, ale i s klasickým kondicionérem.