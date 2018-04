Vlasové trendy po česku. Načančané vlny i civilní extravagance na den

Ať již je vám blízký romantický styl či raději na sebe hodíte minimalistické sako a vyumělkovanost k vám nepatří, tuto sezonu si svůj perfektní účes v Česku rozhodně najdete.

Načančané prameny v rozkvětu

Květinové vzory z přehlídkových mol a hollywoodské krásky v květovaných šatech se staly hlavní inspirací kolekce Nature zn. L'Oreál Professionnel. Květiny a přírodní motivy byly a jsou k vidění opravdu všude, od červeného koberce po impozantní scenérie haute couture přehlídek Dior a Chanel.

Exotická by Andrea Josková Odvážná by Petra Měchurová Tajemná by Michal Zelenka

Díky předním českým a slovenským kadeřníkům máte možnost vychutnat si vlasy inspirované rozkvetlou zahradou ve slunném letním dni. Lokální podání kolekce Nature si hraje se sny a touhami žen, jak chtějí vypadat a působit na své okolí. Jako pohádkové princezny v těch nejmódních šatech, které zvládají vše na jedničku s hvězdičkou.

Stejně jako móda a její neustále se měnící trendy, i tato kolekce prodává sen o dokonalém a neexistujícím světě. Vše tu je skvělé, pečlivě naplánované, promyšlené. Prostor pro improvizaci či náhodu tu neexistuje.

Romanticky stylizované fotografie účesů nestaví, jak by se na první pohled mohlo zdát, na střizích, ale především na jednotlivých odstínech vlasů. Barevné efekty na polodlouhých a dlouhých pramenech připomínají okvětní lístky tulipánů, karafiátů, pivoněk i divokého lučního kvítí. Jednotliví tvůrci, mezi nimiž najdete Petru Měchurovou, Irenu Vavruškovou, Michala Zelenku či Marka Pátla, si pohráli s tematikou každý trochu po svém.

Sofistikovaná by Ľudovít Vida Osudová by Marek Pátl Nespoutaná by Irena Vavrušková

Všechny účesy, mající vždy jednoho autora, spojuje ženskost, prvoplánová svůdnost a jistá načančanost. Ta sice nesedí každé ženě, ale rozhodně se na ni hezky dívá. Pleti lichotící odstíny zdůrazňují křehkost své nositelky, čímž by se samotný výsledný vzhled ani v jednom případě neztratil v konkurenci světových mistrů.

Je to o vlasech

V naprostém kontrastu stojí trendy v podání kreativního týmu studií Bomton. Ten pro tento rok vytvořil kolekci šesti dámských a pánských účesů pod jménem The Essence. Samotný název i celkové pojetí výsledných fotografií vysílá jasný signál – vše je především o zdravých, dobře vypadajících vlasech.

Žádné ozdůbky kolem. Autoři se dostávají k samotnému základu své práce, opouštějí optickou hru s líbivými kulisami a plně se soustředí na vlasy. Takřka syrová atmosféra této kolekce vás donutí zaměřit se na samotný účes, i zamyslet se nad tím, co sami na hlavě nosíte.

The Cheeky, The Sunkissed a The One od kreativního týmu Kabourková, Balcařík, Krajčo, Vacátko, Miklošková

Celá kolekce v sobě nese silný náboj a enormní dávku energie, kterou do ni všichni zúčastnění vložili. The Essence působí jako úsporná žárovka, jejíž kouzlo i efektivitu odhalíte postupem času. Kadeřnické umění v tomto podání dostává pro běžného klienta smysl.

Jana Kabourková, Jan Balcařík, Nina Krajčo, Petr Vacátko a Martina Miklošková se plně zaměřili na podstatu účesu, přičemž inspiraci evidentně čerpali z londýnské módní scény (prvky rebelství), efektního západu slunce na břehu moře (sytě rudé odlesky a vlny) a jistě si též poslechli pár hitů Elvise Presleyho.

Kadeřníci Bomton platí ve svém oboru za rebely a vyznavače avantgardy. Tyto vlastnosti se objevují i v této kolekci, ale působí civilněji a nositelněji. Nápadné barvy a výrazné střihy pro tento rok dostávají rozměr vhodný i pro normálního spotřebitele. Zejména pak účesy The Sunkissed, The One a The Cheeky si najdou jistě celou řadu následovatelů.

Rebelské účesy avantgardních kadeřníků nechybí ani v letošní kolekci, jsou však civilnější a nositelné.

Ženské a mužské elementy se vzájemně prolínají. V dámské části najdete celou řadu pánských prvků jako pejzy a výrazně geometrické střihy a chaos přecházející v poklidnou, ležérní eleganci.

Pánské vlasy se ve vrchních partiích prodlužují. Styling se stává pro muže každodenní samozřejmostí, aniž by účesy ztratily byť jen špetku mužnosti.

Vezmi si mě

Svatební kolekce účesů jsou letos velkým hitem, najdete je u mnoha značek. Celá řada kadeřníků svou pozornost a energii věnuje právě nevěstám. Jednou z nich je také Petra Měchurová, která se zaměřila na úpravu vlasů pro velký den v životě každé ženy.

V podání Měchurové se vlasy stávají pomyslnou korunou elegantní dámy v bílém. Působivé výčesy nepřehlédnutelných tvarů hrdě konkurují méně náročným vlasovým kreacím Francka Provosta, který také vytvořil svatební linii ve spolupráci ze značkou L'Oreál Professionnel.

Přední česká kadeřnice do svých výtvorů dala veškeré své umění a ocitla se rázem v kategorii haute coiffure, absolutním vrcholu, jakého lze v kadeřnické práci dosáhnout.

O podobné kreace se ani nepokoušejte doma na vlastní pěst. Vrcholné sochařské dílo, jakými svatební účesy jsou, bez roků praxe nezvládnete. O to větší respekt jednotlivé účesy budí.