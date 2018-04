OBRAZEM: Šperky nejen na svátky. Zkuste obří náušnice i luxusní piercing

0:30 , aktualizováno 0:30

Co největší, nejopulentnější, co nejvíc extravagantní. Takové jsou trendy doplňky aktuální sezony - od latexových kozaček přes kabelky z krokodýlí kůže po kožešinové límce. A platí to i pro šperky: jestli chcete zapůsobit, inspirujte se na týdnech módy a noste jednu obří náušnici nebo sluchátka zdobená drahokamy.