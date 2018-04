Trendy pro letošní svatby: bez závoje a s fialovou kyticí

Svatbu plánujeme na letošní léto a mělo by se na ní ukázat přes sto hostů. Jenomže při podrobnějším zkoumání možností přišla chvíle, kdy se mé představy začaly postupně rozplývat.

Podle toho, co nabízel svatební veletrh, se dalo usoudit, že trendem letošní svatební sezóny bude umělý břečťan a plyšoví medvídci, jako dekorace. Pro nevěsty pak šaty s kopcovitými volány a na svatebním dortu nesmí chybět marcipánoví skřítkové.

Jako dítě nové generace jsem naivně doufala, že všechny odpovědi na své otázky najdu na internetu. Přeji si mít celou slavnost na jednom místě, nejlépe pod širým nebem, v zapomenuté zahradě.

Po čtyřech hodinách rozverných hrátek s vyhledávačem jsem málem rušila svatbu. Klíčová slova "zahradní slavnost" mi generovala porcelánové trpaslíky, "svatba v zahradě" našla restaurace se stísněnými pergolami a "svatba venku" mi nabídla skok padákem.

Zásnubní prstýnek jsem však nakonec nesundala a pátrala dál. Každý se rád chlubí a svatba je pro chvástání to nejlepší alibi. Tak jsem i já začala svůj svatební příběh vyprávět na potkání. Nutno říct, že jako plánovací strategie se mi má sdílnost vyplatila víc než všechna klíčová slova dohromady.

Spousta lidí už přeci má svatební historky, ať už se brali nebo se svatby pouze účastnili. V neuvěřitelném tempu se mi tak nashromáždila různá doporučení, tipy na vhodná místa či rady, čeho se vyvarovat.





Konkrétně mě zaujala myšlenka uspořádat svatbu na golfovém hřišti, navíc je (zejména v okolí Prahy) z čeho vybírat. A najít perfektní místo je stěžejní krok.

Klasické schéma české svatby je následující: dopoledne obřad, přesun na oběd s nejbližšími (mezi tím mají ostatní svatebčané "pohov"), přesun na večerní party. Hotový poznávací zájezd. I když by se tak mohlo zdát, že svatba "vše v jednom" je méně komplikovaná, rozhodně není jednodušší ji naplánovat. To, za čím standardně jedete, musí totiž dorazit k vám. A málokterý hoteliér tuto variantu zná a málokterá matrikářka je ochotná - už takto by tato věta mohla končit - putovat v lakýrkách přes půlku golfového hřiště.

Důležité je nevzdávat se a "svůj boj" si užívat. Válčila jsem tedy dál. Protože inspiraci na internetu vypršela trvanlivost, vyrazili jsme se snoubencem na Svatební veletrh, který se konal o valentýnském víkendu v pražském hotelu Diplomat.

S nadějí, že objevíme dosud nepoznané, jsme se proplétali slalomem mezi figurínami nevěst, které bylo velmi těžké odlišit. Podle toho, co vystavovatelé nabízeli, se dalo usoudit, že trendem letošní svatební sezóny bude umělý břečťan a plyšoví medvídci, jako dekorace. Pro nevěsty pak šaty s kopcovitými volány a na svatebním dortu nesmí chybět marcipánoví skřítkové.





V momentě, kdy jsme už chtěli utéct, zavál přece jen lehký vánek i odjinud. Některé vystavující firmy nám šly vstříc svou nabídkou outdoorových svateb. Zaujala nás například prezentace jedné farmy za Prahou, která má k dispozici obrovskou zahradu i vkusný interiér. Čeho si nešlo nevšimnout, bylo také barevné ladění květinových výzdob či aranžmá slavnostních tabulí. I když se nabízená řešení různila, spojovala je jedna ústřední linie: jemné pastelové barvy. Nejčastější variantou byla světle fialová nebo světle zelená. Nejlépe v kombinaci. To by ve svěžím letním prostředí mohlo vypadat zajímavě.

Co se týče svatebních šatů, i přes jejich nekonečné množství mě zaujal fakt, že většina z nich postrádala závoj. Namísto něj měly figuríny ve vlasech zapleteny květiny, nebo jej nahrazoval výrazný šperk. Je snad už svatební závoj přežitkem?

Kdybych se měla orientovat podle laťky, kterou veletrh nasadil, chybělo by toho na mé svatbě mnohem víc než jen závoj. A ještě spíše by toho na ní spoustu přebývalo. I když je nutné se občas snést na zem a své sny reflektovat se skutečností, při plánování svatby je lepší zůstat o něco déle ve světě představ. Ta nejkrásnější inspirace se nachází v nás samotných.