Trendy prádlo a plavky 2016: řetízky, šňůrky a barevný minimalismus

12:15 , aktualizováno 12:15

U moře musíte být nepřehlédnutelná - to by mohlo být motto letošní módy v oblasti plavek. Barevnost, vlající doplněk a hlavně čím míň, tím líp. To samé platí i pro spodní prádlo. Inspiraci na trendy letošního léta předvedly na beauty veletrhu v Letňanech přední České Miss.