Trendy plavky pro vaši postavu. Čarujte s proužky a mírou vykrojení

Vzhůru na palubu

Námořnický styl již tradičně patří ke stálicím letních měsíců a ani letošní sezóna nepatří mezi výjimky, ovšem zcela se liší od uvolněného sportovního stylu let minulých. Místo opálené sportovkyně si představte elegantní dámu 50. let a získáte tím jasnou představu, jak moc se námořnický styl těchto prázdnin odlišuje od loňských.





Proužky, bílé s tmavě modrou spolu s červenými detaily dokáží vytvořit velmi výrazný celek a udělat doslova zázraky s postavou. S pruhovanými vzory snadno zakryjete problematické partie a zdůrazníte své přednosti.

Zde si pamatujte jedno jednoduché pravidlo, které platí i pro ostatní vzory - drobné pro malé, výrazné pro velké.

V praxi to znamená, že drobným postavám lichotí úzké proužky a silnějším široké. Pokud si netroufáte na vzorované plavky, zkuste využít kontrastních lemů, fungují skvěle.

Tipy * pro potlačení bujného hrudníku, bříška a širokých boků zvolte široké šikmé pruhy * krátké torzo opticky prodlouží vertikální středně široké pruhy * stejně dobře funguje jednobarevný spodní díl a vzorovaný vršek * horizontální pruhy skvěle přidají na objemu tam, kde není a perfektně poslouží i dlouhému torzu * retro střih dokonale skryje větší pozadí * nebojte se kombinovat různé šíře i směry pruhů * letos se skvěle snesou pruhy s květinami

Africké dobrodružství

Safari styl se pravidelně objevuje léto co léto, od té doby, co s ním přišel legendární Yves Saint Laurent. Přestože v současných módních kolekcích chybí, svou cestu si africká inspirace našla alespoň k plážové módě. Černý kontinent se tak stal centem pozornosti nejen díky Světovému poháru a non stop fotbalovému zpravodajství, ale také poskytl dostatek nápadů pro svůdné plavky.





Tóny rozpáleného písku, terakoty a pálivého koření na černém podkladu dokonale uspokojí vaší potřebu po eleganci. Barevná kombinace lichotí každému tónu pokožky, ať již dáváte přednost opálení či se držíte od slunce dál.

Vzhledem k faktu, že se africké vzory objevují převážně na tmavém podkladu z černé, hodí se tento trend pro všechny ženy bez ohledu na velikost.

Výrazné potisky spolu s temným základem tvoří ideální kombinaci, kterou jednoduše využijete ve svůj prospěch. Velké kontrastní vzory rozbíjejí celkovou plochu, bříško rázem vypadá menší. A přidají-li se k tomu nízko vystřižené nohavičky, získáte skvělou kombinaci pro velikost od 44 a výše.

Tipy * řasení a vzory využijte se svůj prospěch, skvěle se tak dá formovat postava * tmavý základ a výrazný vzor uprostřed jednodílného modelu odpoutá pozornost od širokých boků * žádné mašle či volánky, máte-li široké boky * hnědý, terakotový a oranžový podklad nesluší světlé pokožce, raději si vyberte černou, zlatavou či korálovou

Hodina geometrie

Jako pravý opak opulentním potiskům se tuto sezónu skvěle prosadily ostré linie a rafinované detaily jasně definovaných úhlů. I zde platí přísný zákon absolutní elegance, i když se na plavkách výrazně šetřilo látkou, nikdy nepůsobí lacině a vulgárně.





Rovnice zní jasně: čistota barev dokonalý střih = sofistikovaný vzhled. Ať již sáhnete po nesmrtelné černé či letos velmi populární bílé, prakticky se nemůžete splést. O to větší pozornost věnujte samotnému střihu. Ne každé bříško snese plné odhalení, což ale neznamená, že se smyslnosti musíte vzdát úplně. Velmi dobře poslouží transparentní vsadky, které decentně odhalí právě tolik kůže, kolik jen lze.

S ohledem na jednoduchost a absenci vzorů zaměřte svou pozornost na tvar. Jste-li majitelkou ňader velikost A, o výztuže dekoltu se starat nemusíte, o dalších velikostech to ale neplatí. Ujistěte se, že plážový model perfektně sedí, kostice jsou naprostou nutností, pokud zrovna neusilujete o "spláclá" prsa. I malé vycpávky dokáží vytvořit perfektní výsledek.

Co se týče míry vykrojení nohaviček, ty se tuto sezónu drží převážně nízko, což ovšem nelichotí krátkým nohám. Pro ty se rozhodně více hodí vyšší vykrojení, dokáže je opticky prodloužit.

Tipy * "V" výstřih protažený až k pupíku opticky prodlužuje tělo * "V" výstřih se nehodí pro ty, které mají široká ramena * s kily navíc raději zapomeňte na bílou a jděte do černé * transparentní vsadky a průstřihy vykouzlí ty správné tvary

Ať již se rozhodnete pro jednoduchost v bílé či černé, sportovní linky či bohatě vzorovaný model inspirovaný africkou pouští, dbejte na perfektně padnoucí střih. Řídit se pouze visačkami vás může zradit. Každá značka má trochu jinou velikostní tabulku a velmi záleží samozřejmě na samotném střihu. Investujte trochu času a vyzkoušejte si několik velikostí, abyste zjistila, která vám skutečně sedí.