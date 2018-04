Dokonalé obočí a řasy: Trendem jsou oleje a růstová séra i botox

Trendem, který už léta nevychází z módy, je upravené a zároveň přirozené obočí. Nezáleží přitom, jestli je široké, či úzké, mělo by však korespondovat s tvarem obličeje. Ne nadarmo se říká, že je jeho rám. „Obočí by mělo být hlavně takové, které sluší tvaru vašeho obličeje a rysům. Co se barvy obočí týče, tam potom záleží i na odstínu pleti,“ říká Tetiana Babchuková, majitelka pražského salonu The Brow Bar, kde se na úpravu obočí a řas specializují.

Pokud vám tedy od přírody nebylo dáno široké obočí, nemá smysl o něj za každou cenu usilovat. Ostatně máte-li drobnější rysy, pravděpodobně by vám ani neslušelo. S tvarem obočí zacházejte citlivě a volte raději menší zásahy, než ty radikální. V případě, že se něco nepodaří, je pak snazší napravovat škody. Leckdy k tomu stačí kvalitní oleje na obočí s přírodními složkami.

„Oleje na obočí obsahují jen přirozené komponenty a také ty správné bylinky, které dokážou nastartovat růst spících chloupků. Olej stačí vmasírovat do obočí večer po odlíčení a nechat ho na chloupcích působit přes noc,“ vysvětluje Tetiana Babchuková.

Pinzeta versus laser

Nejste-li však s tvarem svého obočí spokojeni, rozhodně se vyplatí raději svěřit do rukou profesionálů než se pokoušet o jeho úpravu sami doma. Odborník, tzv. brow artist, se dokáže na vaše obočí podívat a během následné konzultace navrhnout tvar, který se vám líbí a zároveň je lichotivý k typu vašeho obličeje.

„Následně nakreslí tužkou tvar obočí, který by vám podle jeho názoru nejvíce slušel. Předem tedy uvidíte, jak bude obočí po úpravě vypadat, případně zjistíte, na čem musíte doma zapracovat – kde si chloupky nechat narůst, jak používat olejíček nebo provádět masáž,“ popisuje Tetiana Babchuková.

A dodává, že sami doma si můžete vytrhávat pouze ty chloupky, které rostou mimo základní tvar obočí. Mimochodem nikdy byste si své obočí neměli ani stříhat nůžkami. To se totiž i v profesionálních salonech dělá zcela výjimečně.

Složitější proces nápravy vás ovšem čeká po aplikaci nepodařeného permanentního make-upu obočí. Toho se nejlépe zbavíte pomocí šetrného laserového ošetření. „K odstranění nepovedeného permanentního make-upu používáme speciální spínavý laser Quanta Q-plus. Ošetření se však musí několikrát zopakovat, a to v určitých intervalech. Počet opakování se odvíjí od pigmentu, stáří a kvality permanentního make-upu,“ tvrdí korektivní dermatoložka Katarína Třísková z Medicom Clinic.

Výživa pro krásné řasy

Trendem nejen v péči o obočí, ale především o řasy jsou potom výživná séra s obsahem pečujících a zvlhčujících složek, jakými jsou vitaminy, peptidy a další živiny. „Rozhodně volte kvalitní séra, která růst řas aktivují na přírodní bázi. Některá z prodávaných sér totiž obsahují syntetický prostaglandin, který může mít nežádoucí účinky,“ varuje kosmetička Lucie Karlíková.

Podle ní má naopak skvělý efekt přírodní látka Plexaura Homomalla neboli trsovník lékařský:„Jedná se o bioaktivní látku, která přirozeně aktivuje růst očních řas a prodlužuje jejich růstovou fázi. Zlepšuje také strukturu a pružnost řas a především zabraňuje jejich lámání a předčasnému vypadávání.“

K účinným látkám v těchto sérech patří také tzv. biotin, kterému se mnohdy přezdívá vitamin krásy. Další složky, které by sérům na řasy rovněž neměly chybět, jsou pak i D-panthenol a kyselina hyaluronová. „D-panthenol je důležitou součástí samotné řasy a zároveň významným prvkem pečujícím o její výživu a zdraví. Kyselina hyaluronová zase intenzivně zvlhčuje tkáň a kořínky řas, čímž zabraňuje jejich vysychání,“ vysvětluje Lucie Karlíková.

Díky těmto účinným látkám pak výživná séra dovedou ovlivnit růstový cyklus chloupků a stimulovat tvorbu kořínků. V případě chybějících chloupků v obočí se tato séra umí postarat o nový růst, a pokud jde o řasy, proces obnovy je hodně podobný. Každá řasa totiž prochází růstovým cyklem a má životnost zhruba tři až pět měsíců. Dorůst do standardní délky přitom řase trvá okolo dvou měsíců. Když proto některá z řas vypadne, díky séru už jich rovnou vyrůstá několik dalších. Řasy tak s pomocí výživného séra postupně houstnou a zároveň rostou do délky.

„Sérum se aplikuje na odlíčené řasy až k hranici očního víčka, aby mělo co nejblíže ke kořínkům. Co se týče výsledku, je nutné v používání séra vytrvat. Efekt se dostaví nejdříve po jednom měsíci při každodenní aplikaci séra, ale je opravdu evidentní a stojí za to,“ popisuje Petra Trojanová, dermatoložka značky Skinso.

Pečující procedury a barevné řasenky

K nejžhavějším trendům v péči o řasy pak aktuálně patří lifting. Procedura, která je na léto přímo ideální. Po ní už totiž nemusíte používat řasenku, přitom budete mít řasy krásně černé a natočené. Efekt liftingu vám navíc vydrží okolo tří měsíců, takže déle než celé prázdniny.

„Lifting je něco jako trvalá na řasy, ale jedná se o mnohem šetrnější proceduru, protože řasám dodá i spoustu živin. Ještě větší novinkou je pak botox na řasy, který provádíme společně s liftingem řas. Botoxem lze dosáhnout ještě výraznějšího objemu řas a zajistit jim komplexnější výživu,“ chválí efekt procedury Tetiana Babchuková.

Ale nejen zásluhou nových procedur můžete na své řasy strhnout pozornost. Hitem letošního léta jsou totiž i barevné řasenky, a to především modré, fialové a růžové. „Barevné řasy nechejte vyniknout, už k nim není potřeba přidávat žádné barevné stíny. Rozhodně se ale barevných řasenek nebojte a některou z nich vyzkoušejte. Bude to zábava,“ tvrdí vizážistka Petra Šestáková.