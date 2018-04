Trendy jarní svetříky na čtenářce Ona DNES

Účetní specialistka, Praha

* Na focení ji přihlásila sestra, sama by na to prý neměla odvahu. "Chtěla jsem si to ale vyzkoušet. Mám ráda módu, baví mě chodit na nákupy."

* Přála si, aby oblečení nebylo usedlé. Nakonec byla překvapená a trochu zaskočená barvami i kombinacemi. "Když je člověk starší, má za to, že tohle oblečení už pro něj není. Jenže pak si to oblékne a vidí, jak prokoukne a vypadá mladistvěji."

* Po téhle zkušenosti je odhodlaná oblékat se trochu jinak. "Už se nebojím vrstvení ani barev. Ledacos jsem od stylistky pochytila," říká.