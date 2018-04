Džíny roku 2016 jsou rovně střižené, roztřepené a končí nad kotníky

Každá sezona má své džíny. V posledních letech to byly zas a znova oblíbené „skinny“ v nejrůznějších obměnách. Jak už to v módě bývá, když se silueta díky extra přiléhavým „jeggings“ zúžila na minimum, začala se zase rozšiřovat. Skinny jeans vystřídaly volnější a potrhané „boyfriend jeans“, později jejich vypasovaná retro varianta „mom jeans“.



A ani tam se móda nezastavila. Aktuální trendy hlásají, že džíny mají být rovně střižené – ať už jsou užší nebo široké –, mají končit aspoň pár centimetrů na kotníky a rozhodně jim neuškodí sepraný vzhled, vydřené díry, roztřepený dolní lem, dokonce patchwork.

Možná se vám na první pohled nezamlouvají nebo vám připadají přímo nevzhledné. A možná se během několika let stanou běžnou záležitostí, bez které se málokdo obejde.

Vizionář z Gruzie

Jestli k malé džínové revoluci někdo přispěl zvlášť velkým dílem, je to designér Demna Gvasalia. Jméno Gruzínce, který spolu se svým bratrem Guramem založil pařížský módní dům Vetements, bylo před pár lety zcela neznámé, teď ho dnes a denně skloňuje snad každý znalec módy.

Jeho tajemství? Inspiruje se přímo u těch, které chce oslovit – málo známých blogerů, umělců, okrajových celebrit proslulých neotřelým stylem i mladých módních nadšenců, kteří nedostatek peněz vynahrazují originalitou a fantazií. Na to, abyste si originál od Vetements pořídili, ovšem tučné konto potřebovat budete. Značka pracuje s velmi luxusními materiály, šije v západních továrnách a každý kousek vyrábí jen v limitovaném množství.

Jejich džíny, které nedávno zbořily internet, už nejspíš neseženete – ani kdybyste si na ně vyhradili třicet tisíc korun, kolik v přepočtu stály. Ti, co žádaný kousek ulovili, měli velké štěstí, značka totiž žádnému obchodu nedovolila, aby prodával víc než deset párů. Momentálně už ve všech e-shopech, které je měly v nabídce, najdete jen poznámku VYPRODÁNO.

Džíny Vetements, vpravo jejich napodobenina od H&M

Prvním velkým řetězcem, který na tento fakt zareagoval, byl švédský H&M. Bleděmodré džíny z kolekce, kterou uvedl v dubnu, vypadaly téměř identicky jako ty od Vetements. Díky masovější produkci, nižší gramáži i horší kvalitě šití byly přirozeně daleko levnější, jedny stály v přepočtu asi 1 400 korun. Z kamenných prodejen i z internetového obchodu zmizely během pár týdnů.



Návrat do minulosti

Trend je každopádně na světě: díky Gvasaliovi se do módy vrátil patchwork, délka ustřižená nad kotníky a vzhled, který evokuje domácí šití a přešívání. Stejným směrem se vydávají i další designéři, co udávají módu. Třeba Rachel Comey, která zavzpomínala na dětství a vytvořila široké, dole lehce rozšířené džíny se zapošitým lemem – jako od maminky.

Módní insideři se zamilovali do kalhot nazvaných Legion Pants, které stojí něco přes osm tisíc korun. Na posledních týdnech módy se v různých barvách a kombinacích objevovaly všude, kam se člověk podíval. Jejich náhlá obliba jen potvrzuje, že přiléhavým siluetám tak trochu odzvonilo, zato ležérní široké střihy se budou těšit čím dál větší oblibě.

„Legion Pants“ - aktuální hit od newyorské návrhářky Rachel Comey

Kdo zatouží po džínách, které odpovídají trendům, ale jsou méně radikální, měl by si podle americké značky Ayr pořídit model The Form. Kalhoty, které firma překřtila na „nejvíce cool džíny světa“, i jejich napodobeniny budou patrně hitem příštích sezon. Jsou „tak akorát“: ani volné, ani přiléhavé, vyšisované, trochu roztrhané, zkrácené nad kotníky, ale přece docela dlouhé. Ve spojení s chytrým marketingem a nižší cenou (kolem 6 500 korun) prostě ideál.



Pokud by si někdo dal tu práci a zprůměroval všechny zmíněné trendy, zjistil by nejspíš, že se móda vlastně oklikou vrátila k absolutní klasice, totiž k leviskám. Kultovní, původně pánský model 501, který si oblíbilo i mnoho žen, má letos obrovskou šanci na zvlášť vysoké prodeje. Má všechny žádané atributy od rovného a volnějšího střihu přes zkrácenou délku (znalci je nosí jedině ohrnuté nebo ustřižené) až po to aktuálně nejdůležitější – nádech nostalgie.

„The Form“ od americké značky Ayr Módní klasika - džíny Levi’s 501.

