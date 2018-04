Růžové konečky i vymytý efekt. Barevné vlasy jsou ve středu zájmu

Zdravé lesklé vlasy Každá žena chce mít zdravě vypadající vlasy. Barvení je často ničí, proto je důležité o ně pečovat kvalitní kosmetikou na vlasy.

"Mladé Češky si nejčastěji chodí pro barevné konečky, většinou s ostrým přechodem, jako by byly namočené do barvy," popisuje Petr Volák z pražského salonu Václav Pražák Hair Design. Styl, který nejlépe sedne blondýnkám, se často kombinuje se střihy ve stylu 60. let. "Ovšem v poněkud futuristickém podání," upozorňuje kadeřník.



Barvy ovoce i duhy

Aktuální barevné účesy podle něj často vycházejí z klubové scény a jsou všechno, jen ne konzervativní. Ze všeho nejvíc připomínají umělecká díla: "Oblíbené jsou pastelové barvy, jako je lila, jahodová, meruňková, pro odvážnější je ocelově modrá nebo třeba tyrkysová." Nosí se na konečcích i po celé délce vlasů.

Možností je víc. Kdo chce dosáhnout plastického, "duhového" efektu, barví vlasy ve vrstvách, většinou na zesvětleném podkladu, vysvětluje Petr Volák, který pracuje s barvami Igora Royal od Schwarzkopf Professional.

Vlasový stylista Michal Mirčevský ze Salonu Avenue zase nedá dopustit na barvy od firmy Wella Professionals. Letos na jaře se zaměřil na styl "urban native", ke kterému patří zdánlivě nedodělané vlasy a vymyté barvy. Výsledek je jemný a překvapivě nositelný.



Nejen pro blondýnky

"Obecně výrazné odstíny lépe vyniknou na blondýnkách," potvrzuje Mirčevský. Ani majitelky tmavších vlasů se ale trendu vzdát nemusí. Volbu barvy obvykle ovlivňují i další faktory, jako je tvar obličeje nebo odstín pleti. A samozřejmě také životní styl, pro bankéřku nebo právničku se sytě růžové nebo fialové kadeře nehodí. Musíte být trochu rebelka a mít chuť se lišit, myslí si Petr Volák.

Co budete potřebovat, chcete-li si barvení vyzkoušet doma? "Štěstí," směje se Michal Mirčevský. Raději doporučuje návštěvu odborníka. Petr Volák souhlasí, postup totiž bývá komplikovanější, než se zdá.

"Na mnoha internetových blozích jsem ale narazil na populární barevné křídy na vlasy," přidává svou zkušenost. "Těch se bát nemusíte, použít je může každý a fungují i na tmavých vlasech. Když se dílo nepodaří, jednoduše křídu smyjete."