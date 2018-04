Trend vyzáblých modelek ničí české dívky

Zakázat dívkám, kterým je 16 a méně let, chodit po módním molu, není podle majitelky modelingové agentury Milady Karasové ani návrhářky Liběny Rochové od věci. Obě se shodly na tom, že světový trend vyzáblých modelek ničí nevyspělé české dívky, často ještě téměř v dětském věku. Ve Velké Británii teď podle deníku Daily Mail usiluje British Fashion Council (Britská módní rada) o prozatímní dohodu s vlivnými lidmi módního průmyslu o příslušných věkových omezeních pro modelky.

Ideál krásy? Karolina Kurková

Ideál ženské krásy podle Liběny Rochové (obléká například zpěvačku Lucii Bílou) ztělesňuje modelka českého původu Karolina Kurková. "Je sice velmi štíhlá, ale není to žádná vychrtlina. Má ramena i prsa," podotkla návrhářka, která není zastáncem stanovení optimální velikosti oděvů.

V loňském roce zemřela na selhání srdce poté, co několik dní nejedla, uruguayská modelka a další Brazilka přišla o život, když jedla pouze rajčata a jablka. Následkem toho módní organizátoři v Madridu a v Miláně vyloučili z mol nejútlejší modelky, jejichž BMI index byl alarmující. Mezi nimi nechyběla ani modelka českého původu Hana Soukupová.

BMI index je poměr váhy v kilogramech děleno výškou v metrech na druhou. Například americká velikost nula se podle propočtů odborníků rovná britské velikosti čtyři, což je dámská česká velikost 32. "Nejde o to, která velikost je ideální, protože někdo je silnější proto, že má jiný tvar kostí. Spíš jsem pro držet se propočtů podle BMI indexu," řekla Rochová. V tom je optimální váha podle některých odborníků při koeficientu 18,5, podle jiných při 20.

"Vyhublé modelky jsou velkým problémem. Ne všechny dívky jsou štíhlé jako modelky, zejména v našich krajích ne," pokračovala Rochová. Situace kolem vyzáblosti modelek je u nás ale podobná jako v zahraničí. "Dívky, které se chtějí do zahraničí dostat, musejí splňovat tamní parametry. Jde z velké části o velký byznys, proto si je takové trh žádá," dodala návrhářka, která boj britské rady přivítala.

Věšáky na šaty

Rovněž Milada Karasová by nebyla proti, kdyby se průměrný věk vycházejících modelek posunul třeba až na hranici 20 let. V tom případě, a navíc se svojí váhou by se anglická top modelka Kate Mossová do nebeských výšin slávy nedostala. "Ať jde o spodní prádlo, kožichy a jiné oděvy, lépe vyniknou na postavě starší modelky, která už má vyvinuté křivky a dospělé tělo, na rozdíl od patnáctiletých spolubojovnic," vysvětlila.

Na druhé straně ale prý v zahraničním modelingovém průmyslu mladé slečny znamenají pro módní domy "new look" - čerstvý vzhled, v podstatě jakási ramínka nebo věšáky.

Zároveň se Karasová zmínila, že naopak některé dívky ve 13, 14 letech mohou vypadat tak vyspěle, že by jim člověk neřekl méně než 20. "Není vždycky pravda, že modelingový průmysl šíří mentální anorexii, kdy modelky nejedí.

Problémy a z nich plynoucí anorexie mají často příčinu někde jinde a velký vliv na ně má výchova v rodině." Přestože Češky mají tendenci mít ženštější tvary, české modelky v zahraničí musejí prezentovat to, co se po nich žádá, připustila žena, která pro světový trh objevila Evu Herzigovou. "Ta byla hodně žádaná, ale už zpočátku to byla holka krev a mlíko," popsala její tvary Karasová v době, kdy se jako šestnáctiletá snažila Herzigová prosadit v Paříži.

Herzigová byla před několika lety kritizována za přílišnou vyhublost, poté své křivky opět získala zpět. Stejně tak se k bulimii a konzumaci projímadel přiznala ve své autobiografii další česká top modelka Petra Němcová.

Kroky, které chce podniknout British Fashion Council v Británii, jsou důsledkem sondy do zdraví modelek. Ta říká, že ultra hubené postavy ubližují modelkám i jejich obdivovatelkám. "Jsem pro to, aby se bojovalo proti velikosti nula. Pokud dívka nemá nejštíhlejší fyziognomii, neměla by podstupovat šílenosti a vzdávat se jídla," doplnila Rochová.