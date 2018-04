Sérum, maska, krém. Přípravky na vaginu jsou nejnovější kosmetický hit

Nemluvíme teď o klasickém intimním gelu, ten už se stal v mnoha koupelnách samozřejmostí a mnoho žen by bez něj nevyrazilo ani na krátkou dovolenou. Pečovat o citlivou pokožku, vyrovnávat pH a udržovat svěžest teď můžete daleko rafinovaněji. Prohlédněte to nejzajímavější i nejpodivnější, co se na trhu v poslední době objevilo. Rozhodnutí, zda se bez zbrusu nových přípravků pro intimní partie obejdete nebo ne, už je na vás.

Hydrataci, nebo výživu?

Oboje už možná dopřáváte svému obličeji. Kosmetičky i kožní lékaři a lékařky se ostatně téměř jednohlasně shodují, že po večerním a ranním čištění pleti by měla následovat hydratace pomocí vhodného krému. V případě speciálních potřeb můžete přidat i koncentrovanější sérum, které má konkrétní účinek, například zjemňuje vrásky, hloubkově čistí nebo vyživuje a regeneruje zralou či suchou pleť.

A teď – umíte si představit, že byste podobný rituál připravila i pro své intimní partie? Pokud ano, máte na výběr minimálně z desítek produktů. Hydratační krémy a gely jsou kapitola sama pro sebe, ostatně suchá vagina je téma, které trápí až 58 % žen po menopauze (alespoň podle výzkumu Women’s Health Concern) a z různých důvodů se může objevit i před ní. Klasický lubrikant je jedna věc, druhá věc jsou hydratační přípravky, které se používají dlouhodobě, tedy ne nutně přímo před pohlavním stykem. Lékaři je předepisují už dlouho, nikdy ale nebyly tak „cool“ jako teď.

Kosmetické firmy je balí do minimalistických a stylových obalů, přidávají nejrůznější vůně a další složky, které se starají o přidanou hodnotu. Je libo výživu pokožky, extra svěžest, dokonale vyrovnané pH, ochranu před odřením třeba při cvičení? Přírodní nebo bio ingredience? Krém proti zarůstání chloupků, zklidňující sérum, a dokonce osvěžující mlhu, prostě všechno, co vídáme v regálech pod heslem „péče o pleť“, můžete sehnat i ve variantě speciálně na použití „tam dole“.



S vaginou do spa

Na kosmetické a lázeňské procedury zaměřené na inkriminovanou oblast u nás zatím nenarazíte, ve Spojených státech už je z nich pořádný byznys. Svým genitáliím můžete dopřát speciální masku (pro náročnější existuje i peeling) nebo módní „vaginal steaming“, tedy „vaginální napařování“, při kterém hraje klíčovou roli teplá voda s bylinnými výluhy a na kterou přísahají i herečka a zastánkyně zdravého životního stylu Gwyneth Paltrowová nebo tvůrkyně seriálu Girls Lena Dunhamová.

Ani tady nekončíme. Náročnější kosmetické procedury, které se možná v budoucnu stanou normou, zahrnují třeba vaginální lifting, který má zlepšit pružnost stěn a dlouhodobě zvýšit i vlhkost. „Jedná se původně o lékařský nástroj, u kterého je vědecky prokázané, že dokáže zmírnit suchost po menopauze i bolest při pohlavním styku,“ řekla magazínu Allure gynekoložka a profesorka chicagské univerzity Lauren Streicherová. „Nicméně některé sliby, jako například: ‚silnější orgasmy‘ a ‚užší vagina‘, zůstávají jen v říši snů.“

Zúžení nebo stažení vaginy ostatně slibují i některé přípravky „na doma“. Už jejich názvy jako Liquid Virgin (Tekutá panna) nebo 18 Again (Znovu 18) zní poněkud děsivě. Celý koncept je pak nejen tak trochu urážlivý, ale navíc pravděpodobně nefunguje. I přesto, že některé ženy mu důvěřují natolik, že krémy používají také na vypnutí pleti na obličeji. „Neexistuje žádný důkaz toho, že tyto přípravky fungují na vaginu, natož na obličej,“ shrnul však Daily Mailu lakonicky dermatolog Saxon Smith.



Ano zdraví, ne mindrákům

Rtěnkou proti periodě? S netradičním způsobem, jak se každý měsíc „elegantně“ vypořádat s menstruací, přišel letos v únoru americký lékař a zakladatel značky Mensez Daniel Dopps. Tyčinku se speciálním lepidlem, která prý k sobě účinně slepí stydké pysky a menstruaci tak „zablokuje“, překřtil na period lipstick, tedy rtěnku proti periodě. Slepenou vrstvu prý prolomí jen proud moči. Když se ukázalo, že se nejedná o vtip, stal se Dopps terčem kritiky na sociálních sítích i v médiích. Slovy Katie O’Malley redaktorky britské ELLE: „I zubní nit s příchutí slaniny zní jako lepší nápad.“

Problém všech výše jmenovaných přípravků spočívá v tom, že možná spíš než aby pomáhaly tělu vlastně škodí psychice. „Zneužívají ve skutečnosti naše mindráky?“ Tak se ptá redaktorka Allure a odpověď doktorky Streicherové je jasná: „Je skvělé, že se ženy dnes více zajímají o vlastní sexuální zdraví, ale firmy mohou také jednoduše zneužít jejich nejistot. Je jasné, že na ženských genitáliích se v budoucnu bude vydělávat hodně peněz.“



Hilda Hutchersonová z newyorské Columbia University je ještě přísnější. Všechno kromě vody a neparfemovaného sprchového či intimního gelu jsou podle ní zbytečnosti a nesmysly. „Vagina je orgán, který se o sebe dokáže postarat sám. Tělo si samo reguluje pH a je směšné si myslet, že k zachování rovnováhy potřebujete nějaký přípravek.“ Nelíbí se jí ani myšlenka vaginálního napařování, u které kromě moc horké vody vidí další riziko: „Ženy tak získají pocit, že jejich genitálie jsou tak odpudivé, že je musí brát do ‚čistírny‘.“

Pokud přece jen své intimní oblasti chcete dopřát něco extra, můžete vzít zavděk radou britské herečky Emmy Watsonové. Ta serveru Into The Gloss prozradila, že v rámci své kosmetické rutiny nedá dopustit na Fur Oil, vyživující a zjemňující olejíček americké značky určený speciálně na pubické ochlupení. Používá ho prý i na obočí nebo na konečky vlasů. Samotné zakladatelky značky, sestry Emily a Laura Schubertovy, ho prý doporučují ženám i mužům, na nohy, hruď, podpaží i bradu. Mindráky stranou.

