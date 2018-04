Konturování jde do extrému. Bronzerem se upravuje dekolt i zadek

Něco na tom konturování je: když si natrénujete správnou techniku a máte dobrý bronzer i rozjasňovač, můžete si snadno a rychle opticky zúžit obličej, zvýraznit lícní kosti, snížit čelo, zmenšit nos nebo zjemnit bradu. V éře „selfíček“ je to prostě ideální, a pokud se navíc často vyskytujete na červeném koberci, téměř nezbytné.



Kim v roli pilné studentky

Jestli někdo dotáhl čím dál populárnější techniku k dokonalosti, je to Kim Kardashianová. Televizní hvězda zvyklá na neustálou přítomnost kamer a zběhlá v používání sociálních sítí, která loni dokonce vydala knihu selfies, se učila od toho nejlepšího – od svého osobního vizážisty Maria Dedivanovice.

Dedivanovic své slavné klientce předal triky, jak pomocí bronzeru, tekutého rozjasňovače a tvářenky obličej dočista proměnit, a pomohl tak odstartovat trend, který milovnice make-upu následují dodnes. Přísahá na něj mnoho dalších celebrit včetně starší sestry Kim, Kourtney Kardashianové, jejích nevlastních sester Kendall a Kylie Jennerových, ale i rapperky Nicki Minajové nebo modelky Chrissy Teigenové.



Kim Kardashianová Kendall Jennerová Kylie Jennerová Chrissy Teigenová

Štíhlejší díky samoopalováku?

Na YouTube patří „contouring“ mezi nejvyhledávanější klíčová slova – aspoň co se týče make-upu – a když ho zadáte do vyhledávače, objevíte doslova stovky tisíc návodů od vizážistů a blogerů. Pro ženy, pro muže, na tvář i na tělo. Poradí vám, jak si pomocí bronzeru vytvarovat dekolt, vyčarovat si falešné břišní svaly nebo si zeštíhlit ruce a nohy. A dozvíte se i o variantě „tontouring“, při které se místo make-upu používají samoopalovací přípravky.



Právě tu používá Jimmy Coco, hollywoodský expert na opalovací nástřiky, který pomohl odstartovat nejžhavější trend: konturování pozadí. Když nedávno v krátkém videu prozradil, jak pomocí samoopalovacího spreje modeluje zadeček Kim Kardashianové, internet začal šílet. Možná i proto, že je to tak snadné. „Poproste personál studia, ať vám na každou půlku namaluje tvar srdce. Jeho vnější část by měla být tmavší, vnitřek srdce světlejší,“ radí Coco.

Jak si nalíčit zadeček

Jednoduše a efektně vypadá i starý dobrý způsob – konturování s použitím make-upu. Na Instagramu americké školy pro vizážisty LiveGlam modelka předvádí, jak si s jeho pomocí zadek opticky vytvarovat. Stejně jako při modelování tváře stačí bronzerem (ve videu je to Hoola od Benefitu) vystínovat místa, která chcete zmenšit a zúžit, a rozjasňovač (třeba Glow Kit od Anastasia Beverly Hills) nanést na oblasti, jež chcete zvýraznit.

Podobně na to jde i Mario Devanovic. Zákulisí jeho práce v krátkém videu ukázala Kourtney Kardashianová: vizážista jí na zadeček štětcem aplikuje pudrový rozjasňovač, ve kterém fanynky brzy identifikovaly odstín Champagne Gold od kosmetické firmy Becca. To všechno poté, co si Kourtney nechala bronzujícím sprejem „opálit“ kůži doslova na celém těle.



Zpátky k jednoduchosti a přirozenosti

Jestli vám to všechno připadá přinejmenším přehnané, nejste sami. Stejně jako každý výrazný trend má i konturování své odpůrce. Právě u nich slaví úspěch trend zcela opačný – návrat k přirozenosti, který propaguje třeba zpěvačka Selena Gomezová nebo modelky Gigi Hadidová a Miranda Kerrová.

Všechny spojuje takzvaná „baby face“, tedy mladistvá, skoro dětská tvář. K ní patří i jemný make-up, který se zaměřuje spíš na sjednocenou a prozářenou pleť než na složitá kouzla s konturami. Dá-li se budoucnost líčení aspoň trochu odhadnout podle jejich internetové popularity, zdá se, že minimalistický make-up bude brzy hitem, který překoná i nejrafinovanější konturování.



Selena Gomezová Gigi Hadidová Miranda Kerrová

Když bronzer, tak opatrně

Když už chcete konturovat, nejlepší je kompromis, myslí si vizážistka Dasha Kopecká. „Vrstva bronzingového přípravku by měla být vždy jen lehká, jde přeci jen o to, aby obličej působil co nejpřirozeněji,“ radí. Podívejte se, jak by podle ní mělo vypadá ideální jemné konturování na každý den: