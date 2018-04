Šaty

S prvními slunečními paprsky je čas vytáhnout vaše oblíbené šaty. Ať už to budou jednoduché pouzdrové, košilové, nebo se širokou kolovou sukní a spodničkou. K nim není vhodnější společník než lehký kabátek, nejlépe v neutrální barvě.

„Základní pravidlo zní, že by trenčkot měl být vždy delší, než jsou šaty. Pokud by okraj šatů vykukoval, způsobilo by to nepříjemnou disproporci tvaru vaší postavy. Vhodné je doplnit model lodičkami, které postavě naopak zalichotí,“ radí Alžběta Pěkná, stylistka značky Zoot.

Ke kalhotám a tričku

Ne nadarmo se říká, že krása je v jednoduchosti. A v redakci OnaDnes.cz si myslíme, že i v pohodlí. Proto nedáme dopustit na vhodně zvolený střih džín, stejně jako tričko bez zbytečných volánů, flitrů, třpytek a trapných log. K tomu se hodí jarní kabátek výraznější barvy.

„Vyzkoušet můžete třeba červenou, díky které vás v davu nikdo nepřehlédne. Ale klidně také růžovou, žlutou, fialovou či zelenou. Záleží, jak moc jste odvážná,“ říká stylistka.

Síla barev

Ráda byste do šatníku zapojila více barev, ale necítíte se na to? Zkuste minimalistický outfit a trenčkot v neutrálních barvách či se vzorem jemných kostek a k němu vyzkoušejte doplněk v podobě žlutého či zeleného batůžku. Nebo třeba modré či červené kabelky. Pokud si troufáte, může si obléci boty ve stejné barvě.

Celý den v pohybu

Máte hodně pochůzek, ale potřebujete aby vám to slušelo? Vyzkoušejte minimalistickou kombinaci v podobě černých kalhot, halenky se zajímavým vzorem či detailem a tmavě modrého trenčkotu, který se hodí téměř ke všemu. Zajímavým detailem pak mohou být metalické baleríny.

Elegantní dáma

Když potřebujete zapůsobit a být za dámu, ať už na pracovní večeři, v divadle, nebo na rande, dejte důvěru nesmrtelné černé. „Zatímco přes den je dovoleno vybírat si světlejší odstíny, večer sáhněte po černém kabátku. Je nejlepším společníkem pouzdrové sukně s halenkou nebo koktejlových šatů,“ radí Alžběta Pěkná a dodává, že outfit pozvednou lodičky s výraznějším vzorem.