Tráva není nevinnou drogou

Lidé, kteří často užívají marihuanu, trpí ztrátou paměti a mají problémy s pozorností, jež mohou ovlivnit jejich pracovní výkon, studium i osobní život. Upozornili na to vědci ve zprávě, která byla tento týden publikována v odborném časopise Journal of the American Medical Association. Zpráva je založena na pozorování pacientů, kteří se v letech 1997 až 2000 obrátili na čtyři americké kliniky se žádostí o pomoc kvůli závislosti na marihuaně.