Já se fakt změnil aneb trapné mužské řeči, které ženy štvou

Tuší pánové, která jejich slova, zvyky a chování partnerkám připadají nesnesitelná? Proto jsme posadili ke stolu herečku Sandru Pogodovou, advokátku Kláru Samkovou a scenáristku Evu Papouškovou a dali jim jednoduchý úkol: Mluvte o mužích, podobně jako když se sejdete u kávy nebo vína s kamarádkami. Mimo jiné zaznělo následující.

Advokátka Klára Samková Herečka Sandra Pogodová Scenáristka Eva Papoušková

"Tři roky se sportovním novinářem mě naprosto změnily. Naučil mě pravidlům fotbalu a já zcela změnila způsob komunikace se svými mužskými klienty. Oni přijdou do mé kanceláře a já říkám: Toto je standardní situace, rozehrajeme to do velkého vápna... Moje konzultace se díky tomu smrskly na polovinu času, klienti jsou nadšení a mají pocit, že je o ně perfektně pečováno. Dříve bych něco složitě vysvětlovala, teď stačí říct třeba: Nebudeme měnit sestavu uprostřed hry," prozradila advokátka Klára Samková.

"To by nebylo špatné použít v situaci, když doma vznikne manželský trojúhelník: Nebudeme měnit sestavu uprostřed hry, že miláčku?" směje se herečka Sandra Pogodová.

Ženy se shodly, že domluva mezi muži a ženami je hodně obtížná. Muži podle nich mají zkreslené představy o tom, co od nich ženy očekávají, co se jim na nich líbí a co jim naopak vadí. A tak to často končí tím, že pánové plní úkoly, které po nich ale ženy vůbec nechtějí.