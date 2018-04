Trapl: Líbí se mi Angelina Jolie

KNIHA

FARMA ZVÍŘAT

Četl jsem ji sice už dávno, ale vzpomínám si, jak jsme si ji půjčovali navzájem na gymplu mezi kámošema. Kolovala mezi námi v samizdatových opisech psaných na stroji, pouštěli jsme si k tomu Animals od Pink Floydů, jejichž texty byly tou knihou ovlivněny, a my - puberťáci - jsme si připadali, jako že se podílíme na protistátní činnosti. Tenkrát mě dostalo hlavně to, že tu parodii na komunismus napsal Orwell už v roce 1943 a předpověděl tam přesně to, co se dělo po válce v celém východním bloku.

Slavné podobenství o lidské společnosti napsal George Orwell v letech1943 a 1944, ale vyšlo až o rok později po mnoha peripetiích, protože nakladatelé se zdráhali tak kritické dílo vydat.

FILM

VLASY

Viděl jsem jej poprvé u kamaráda na videu s maďarskými titulky a s českým pokrývacím dabingem - to znamenalo, že to všechno mluvil monotónně jeden člověk, prostě hrůza… Ale i tak to bylo pro mě v té době (1979) totální zjevení a hned jsem pátral na burze po soundtracku.

Měl jsem tehdy už dlouhohrající desku Jesus Christ Super-star, ale muzikálové spojení rockové hudby s obrazem - to jsem objevil až díky Vlasům. Ale to, že se muzikálem budu jednou živit, mě tenkrát fakt nenapadlo.

ČLOVĚK

BRATR ROGER SCHÜTZ

Nevím, jestli je nejoblíbenější, ale byl to někdo, na koho často myslím. Francouzský hugenot po válce založil ve Francii ve vesnici Taizé ekumenickou komunitu, protože se nemohl dívat na to, jak mezi sebou ,bojují‘ křesťanské církve, a snažil se najít mezi nimi cestu smíření. Od té doby se Taizé stala mezi mladými masově navštěvovaným místem, kde mezi sebou rozmlouvají protestanti s katolíky, kterým vadí katolické pokrytectví nebo protestantský fanatismus. Před dvěma roky - při jednom shromáždění před 2500 lidmi - však tohoto muže jedna fanatická Rumunka zabila nožem…

MÍSTO

CHALUPA U KUNVALDU

Naše chalupa. Je 400 let stará. Stojí na kouzelném vršku nad Kunvaldem v Orlických horách a neřekne se jí jinak než 'kamenný statek'. Je tu klid, ale ráno nás budí ovce, které se pasou hned pod oknem. Říká se, že v našem sklepě se prý ukrývali první čeští bratři z tehdy nově vzniklé jednoty bratrské předtím, než byli vyhnáni do exilu. Při útěku zde zapíchli tři lipové proutky do země. Z nich vyrostla památná - dnes už 400 let stará - lípa. Moc rádi na chalupu s rodinou jezdíme.