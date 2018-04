Transplantace pupečníkové krve zvyšuje naději na záchranu života

Novinářům to dnes řekl vedoucí projektu Petr Kobylka s tím, že metoda je zatím omezena na děti. Při odběru se totiž získá jen asi 80 mililitrů krve, což stačí pro pacienta s váhou do 30 kilogramů. Ve světě se však už provádějí pokusy s namnožením krve, takže v budoucnu by se metoda mohla užívat i u dospělých.

"První transplantaci pupečníkové krve provedl v roce 1988 v Paříži francouzsko-americký tým, dárcem byl sourozenec pacienta, stejně jako při první transplantaci v roce 1994 v Česku," uvedl Kobylka. Ze šesti českých pacientů, jimž byla dosud transplantace provedena, žijí podle něj dva, čtyři zemřeli na komplikace spojené s pooperačním oslabením imunity.

Kobylka upozornil, že pupečníkovou krev může darovat každá zdravá žena, informace o podmínkách jsou na letáčcích ve všech těhotenských poradnách. Tuto krev odebírají v Praze porodnice ve Všeobecné fakultní nemocnici a Fakultní nemocnici Motol a Ústav pro péči o matku a dítě a porodnice v Hradci Králové, Brně a Kutné Hoře. Zpracovatelská centra pupečníkové krve jsou v Praze, Hradci Králové a Brně, vzniknout mají také v Olomouci a Plzni.

"V Bance pupečníkové krve, která vznikla v roce 1996 při Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze, je 826 štěpů, z nich 509 je kompletně vyšetřeno a hlášeno ve světovém registru. Dosud bylo jako vhodných vybráno 15 štěpů," upřesnil Kobylka. "Vyšetření a zpracování jednoho štěpu stojí 25.000 korun.

Pojišťovny je nehradí nikde na světě, s výjimkou USA, kde program financuje stát, proto jsme závislí na pomoci zvenčí," řekl Kobylka s tím, že občané mohou přispět na konto Banky pupečníkové krve, které má číslo 0013658389/0800.