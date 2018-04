Plíce si dokáží odpočinout, ale v krabici a mimo lidské tělo

Zařízení XPS nazývané zjednodušeně „krabice“ právě prochází testováním mnoha institucí a již získalo povolení k užití v Evropě a Kanadě. Umožňuje plicím fungovat i mimo lidské tělo a lékaři doufají, že pomůže zvýšit šance pacientů, kteří potřebují transplantaci plic. V současnosti totiž nemají příliš nadějné vyhlídky - až 25 % osob čekajících na transplantaci se jí už nedočká, protože pouze 20 % plic zařazených do transplantačních programů vyhovuje předání do jiného těla. Právě to by mohla „krabice“ změnit, lékaři si od ní totiž slibují zlepšení stavu plic.



Odpočinek a regenerace plic

„Plíce získávají pro tělo a orgány kyslík a zbavují se oxidu uhličitého, zajišťují výměnu plynů a tím pádem jsou pod určitým stupněm stresu. Když jsou v krabici, tak nemusejí vykonávat žádnou funkci,“ říká doktor Varna Puri z univerzity ve Washingtonu. Plíce tak mají podle něj šanci se zregenerovat a odpočinout si, k čemuž pomáhá i speciální směs tekutin s medikamenty, která plíce v krabici „prokrvuje“. Zároveň jsou plíce napojeny na ventilátor, takže celou dobu svého pobytu v krabici „dýchají“. Tento proces by měl uvést do lepší kondice i takové plíce, které lékaři v současnosti nepovažují za vhodné pro transplantaci.



Michele Colemanová trpěla jako bývalá kuřačka chronickou plicní obstrukční nemocí, na kterou zatím neexistuje žádný lék. V listopadu loňského roku jí proto lékaři nabídli transplantaci plic, které si předtím pobudou v „krabici“. „Bylo to děsivé, ale došlo mi, že jakákoliv možnost je lepší než můj současný stav. Došlo mi, že nemusím přežít konec roku,“ uvedla Michele.



Doktor Varna Puri se domnívá, že „krabice“ na plíce by mohla rozšířit řady dárců tohoto orgánu a zlepšit tak vyhlídky nemocných osob. „Jsem si jistý, že v budoucnu budeme moci použít na plíce genovou terapii v kontrolovaném prostředí a využití protizánětlivých látek,“ uvedl docent kardio a hrudní chirurgie na washingtonské univerzitě.