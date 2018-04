V mužském těle byla nešťastná, dnes má krásná Erin ňadra i lásku

Být ženou uvnitř mužského těla je hodně těžký a smutný úděl, své o tom ví i Erin Andersonová z Owensboro v Kentucky. „Jako tříleté dítě jsem sama sebe kreslila vždycky jako holku,“ cituje mladou ženu DailyMail.



Později si – ještě coby Aaron – půjčovala od babičky boty na vysokém podpatku a mamince kradla make-up. „To všechno jsou věci, které malí kluci nedělají,“ komentuje Erin své dětství.



Školní léta byla pro Aarona pohroma. Spolužáci si s ním nechtěli hrát, protože jim vadilo, že se chová jako holka. Jenže ty s ním také nechtěly mít nic společného. Samota a posměch vrstevníků mladého muže trápily, ale až do 18 let nevěděl, co dělat.



Erin, tehdy ovšem ještě jako Aaron, také poprvé poznala svého současného partnera. „Napsala jsem mu na Facebooku, protože se mi líbil a byl roztomilý,“ vzpomíná. Jenže on neodpověděl. Ale tím to neskončilo.



V 18 letech se Aaron rozhodl udělat životní krok. Cítil se být ženou, tak se jí stal.

Dva roky poté, když už na Instagramu vystupovala jako žena a promluvila veřejně o své proměně, dal Jared jedné z jejích fotek lajk. Erin tedy sebrala odvahu a poslala mu svoje telefonní číslo.



„Do pěti minut mi poslal zprávu a začali jsme si psát,“ vypráví půvabná blondýnka. Pak už jejich život nabral rychlý spád.

„Druhý den jsem měla narozeniny, a tak jsme si dali rande. O týden později už jsme svůj vztah oficiálně zveřejnili na Facebooku a jsme spolu dodnes.“



V současné době má Erin za sebou dvouletou hormonální terapii, podstoupila chirurgický zákrok ke zvětšení prsou a doufá, že se dočká také operativní změny pohlaví.

Od samého začátku ale jejich láska nebyla jen plavbou na růžovém obláčku. Erin i Jared se museli vyrovnat s nenávistnými vzkazy a sprostými komentáři.



Její přítel prý na ni v tomto směru nijak netlačí, ale ona by přece jen chtěla být ženou se vším všudy včetně vaginy. Což ovšem vyžaduje chirurgický zákrok, na který mladá žena momentálně nemá dost finančních prostředků.



„Budu ji milovat pořád stejně, je to pořád ta samá osoba, bez ohledu na to, zda zákrok podstoupí, či ne,“ tvrdí Jared, podle kterého už teď vypadá jeho přítelkyně dostatečně žensky.



Oceňuje její odvahu vystoupit z mužského těla, kde se necítila být sama sebou. Ovšem ani Erin sama, ještě jako Aaron, neměla zpočátku dost informací a netušila, že je něco takového vůbec možné.

„Myslela jsem, že jsem příliš stará na tuto změnu, ale pak mi jeden přítel řekl, že život je přece příliš krátký na to, abych ho prožila nešťastně,“ svěřila se Erin.



S Jaredem prožívá svůj první skutečný vztah, protože muži, se kterými se vídala před ním, se nedokázali smířit s případnými reakcemi okolí.



„Říkali, že mě mají opravdu rádi, ale nemohou riskovat, že by se jejich rodina dozvěděla o tom, že jsem trans. To mě hodně bolelo,“ dodává. Ale Jared je jiný. Nestydí se za to, že jeho dívka bývala mužem, řekl to své rodině i přátelům a nedělá si nic z toho, co si kdo myslí.



Jared si už nepamatuje na to, jak mu před lety napsal jakýsi chlapec na Facebooku. Ale Erin mu onu situací připomněla a spolu se podle jejích slov nasmáli tomu, že ho přece jen konečně získala.



‚Máme spolu hodně společného a pořád je o čem si povídat,“ popisuje Jared svůj vztah s Erin. Miluje prý svou dívku a hrdě se k ní hlásí bez ohledu na to, jak nenávistné reakce jejich láska občas sklízí.



Ze začátku prý nikdo netušil, že chodí s trans ženou, ale když se to pár lidí dozvědělo, strhla se doslova lavina reakcí. Jaredovi dokonce hrozili smrtí, ale také mu psali, že je nechutný, že chodí s chlapem a podobně.



„Když jsme začali dostávat takové příšerné vzkazy, promluvili jsme si o tom a rozhodli se, že je budeme ignorovat,“ říká Jared. „Naštěstí jsme dostali také zprávy, ve kterých nám lidé dodávali odvahu a vyjadřovali pochopení,“ dodává zamilovaný muž.