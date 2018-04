Z drobné nevěsty se za deset let změnil ve svalnatého bodybuildera

Cody již od dětství v americké Kalifornii tušil, že se od ostatních dětí, a zejména holčiček, liší. Nejraději chodil v klučičím a sportovním oblečení a podle svých vlastních slov si již tehdy začal uvědomovat, že by toužil po chlapeckém těle. „Také jsem věděl, že mě přitahují dívky, ale moji rodiče byli nábožensky založení a řekli mi, že je to hřích, takže jsem chodil s chlapci,“ uvedl Cody pro deník The Sun.



V té době se proto hodně věnoval svému oblíbenému sportu a vše dělal „na autopilota“ - jako správná dívka chodil na rande s chlapci, a když se s jedním scházel déle než rok, svolil k zásnubám. Rodina proto nachystala pro mladý pár v roce 2008 romantickou svatbu.



„Myslel jsem si, že se mnou něco není v pořádku, protože jsem k Adamovi neměl žádné milostné city. I ve svůj svatební den jsem se ve svatebních šatech cítil nepříjemně, i když jsem předstíral, že jsem šťastný,“ popisuje své tehdejší pocity Cody. V té době prostě prý jenom dělal to, co se od dívek stejného věku očekávalo. Hlubší smysl v tom ale neviděl, děti ani společnou budoucnost s manželem vlastně neplánoval.



S manželem Adamem se po svatbě přesunuli do Německa, kde se začaly dostavovat pocity zoufalství. Jedinou útěchou bylo v té době Codymu cvičení, denně běhal a snažil se dosáhnout spokojenosti. Nakonec se v roce 2011 vrátil ještě jako dívka k rodičům do Kalifornie a přihlásil se do kuchařské školy.



V roce 2012 pak sebral odvahu a oznámil křesťansky založeným rodičům, že cítí sexuální náklonnost k ženám. O rok později se jim svěřil i s tím, že se necítí dobře ve svém těle a touží stát se mužem. „Čekal jsem rok, protože jsem se bál, že toho na ně bude moc. Maminka nejdřív plakala, ale nyní ze mě má radost. Také jsem potkal skvělou komunitu lidí on-line a uvědomil si, že nejsem sám,“ popisuje dále Cody.



V roce 2014 začal brát mužské hormony a blokovat ty ženské a podstoupil mastektomii. V té době se také začal intenzivně věnovat fitness, běhání a crossfitu. O rok později prodělal hysterektomii a na doporučení lékařů vyměnil běhání za posilování a zvedání činek. „Posilování mi dalo pocit větší mužnosti a moje svaly začaly rychle růst,“ vzpomíná na své začátky v tělocvičně Cody.



Cody již podstoupil i plastiku penisu a z fitness a posilování se mu stal koníček i povolání. Cody se nyní živí jako kondiční trenér, bodybuilder a kuchař. „Je až neuvěřitelné, jak odlišně se cítím psychicky i fyzicky. Vždycky jsem měl rád fitness a nyní mám tělo, po jaké jsem vždycky toužil. Lidé, co mě delší dobu neviděli, často nemohou uvěřit, že jsem to opravdu já,“ dodává Cody spokojeně.