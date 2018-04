Tradiční kouzlo Vánoc ve Strážnici

Na ty, kteří do skanzenu přijdou třeba hned o víkendu, dýchne vánoční atmosféra. Možná najdou i předvánoční inspiraci, jak pohodu přenést domů.

"Chceme návštěvníkům přiblížit zvyky, obyčeje, které se držely od adventu až po Štědrý den. Důležité je, že lidé, hlavně děti, kteří sem přijdou, uvidí Vánoce jinak, než se jim prezentuje v supermarketech. Proto také není tato akce pojata komerčně. Nejedná se o trh ani o jarmark. Co se bude prodávat, je pouze to, co tady budou řemeslníci vyrábět," vysvětluje etnografka Ústavu lidové kultury ve Strážnici Vlasta Ondrušová.

"Vánoce ve skanzenu předvádíme teprve třetím rokem. V zimě bývalo zavřeno, proto jsme tady chtěli udělat jednu zvykoslovnou akci, která není zaměřena jen na pódiová vystoupení, ale přesune se přímo do chalup, abychom ukázali, jak život v nich opravdu vypadal."

Ve skanzenu zavládne vánoční nálada jako kdysi: skromně ustrojený vánoční stromek stával v rohu stejně prostě zařízené chalupy. Okna se zaskvěla jablíčky, zdobeným sušeným ovocem. Uprostřed světnice stál stůl. Na čistém režném ubrusu byly připraveny všechny pokrmy. Jenom se pomodlit a zasednout.

"Večeře začínala, když vyšla první hvězdička. Všichni se nejprve pomodlili a vzpomněli na zemřelé. Až potom začali jíst," vypráví odborná pracovnice Ústavu lidové kultury Olga Floriánová. "Jedly se oplatky s medem, pupáky z kynutého těsta posypané mákem a oválené v povidlech, krupice, koláče a hustá zelňačka s křížalami. Kapr se nejedl. V tomto kraji nebyl lidem dostupný.

Kouzla a věštby

Štědrý večer byl večer kouzel a věšteb: plovoucí svíčičky v rozpůlených skořápkách od ořechů, lití olova... i ve skanzenu je průvodkyně připomenou. V některých domácnostech se stůl svazoval řetězem nebo provazem, aby dům nebyl vyloupen. Uprostřed stolu nechyběla ošatka s ovocem a zeleninou, aby se další rok dobře urodilo. Každý si mohl vybrat jeden z hrníčků (stávaly dnem vzhůru třeba na okenním parapetu), hlína v hrnku věštila nemoc nebo i smrt, chleba pod hrníčkem znamenal hojnost, peníze naznačily, že příští rok bude bohatý.

Staré zvyky

Skanzenem budou o víkendu poletovat i roztodivné bytosti. U Čerešníkova mlýna se zdržují Lucky: oblečeny v bílém hábitu s obličejem od mouky. Když je dříve hospodyně zahlédly, zatajil se jim dech. Lucky totiž pobíhaly po domech a moučily moukou všechny, které do svaté Lucie nebyly hotovy s úklidem.

Mezi chalupami se objeví i čert v huňatém kožichu. Z pytle, který má přes rameno, mu obvykle čouhají obrovské černé boty některého z hříšníků. Do daleka se bude rozléhat zpěv dívek v krojích z ženského folklorního souboru z Kněždubu.

"V Bětíkově usedlosti můžete vidět, co se dřív o adventu dělávalo: dralo se peří, předlo, hospodáři vyřezávali betlém, chodili besedníci, vyprávělo se a těšilo se na narození Ježíška," láká do skanzenu Olga Floriánová.