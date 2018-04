Tradiční čínské taštičky z pařeného těsta

Taštičky z pařeného těsta

Těsto: 550 g hladké mouky, 1/4 l vařící vody, 50 g mouky na vál

Náplň: 400 g mletého vepřového masa, 2 pórky, 4 lžíce sójové omáčky, asi 3 lžíce alkoholu (bez výrazného aroma), 1 lžička zázvoru, 1/4 lžičky Glutasolu, sůl, 5 lžic oleje, 1/8 l vody

Omáčka: 1 díl sójové omáčky, 1 díl vody, 1/2 dílu octa, podle chuti lisovaný česnek nebo chilli koření



Nejprve si nachystáme nádivku: okořeněné maso smícháme se studenou vodou. Jakmile se z masa vytvoří bělavá hustá kaše, zakápneme ji alkoholem a přidáme nadrobno nakrájený pórek a olej. Poté připravíme pařené těsto.

Těsto: do mouky se vlije vařící voda, těsto zamícháme vařečkou a necháme chvilku vychladnout. Ještě teplé těsto zpracováváme rukama na válu cca 10 min. Poté na vál nasypeme mouku, z těsta utvoříme válečky a z nich nakrájíme asi 60 stejně velkých kousků. Každý kousek zmáčkneme rukou na placičku a do středu dáme náplň. Musíme ale dávat pozor, aby náplň nezamastila okraje: taštičky by se při vaření rozlepily. Při vaření používejte větší hrnec s napařovací vložkou, pod nízkou vložku dejte kastrolek, aby se pod ní vešlo dost vody a vytvořilo se hodně páry, položte na děrovanou vložku listy hlávkového salátu nebo zelí a na ně položte taštičky. Listy zabrání tomu, aby se taštičky přilepily k vložce.



Doba přípravy: v páře cca 8 minut.

Uvařené taštičky podáváme s omáčkou.



