Rudá tvář po chemickém peelingu může děsit. Je to běžné, říká kosmetička

Spellingová si nechala udělat chemický peeling, mikrodermabazi na obličej, což je obrušování epidermis, kterým se odstraňují nečistoty a odumřelé kožní buňky a zároveň vakuem stimuluje krevní oběh a detoxikuje pokožka. K tomu si ještě nechala vytrhat obočí.

„Je normální, že kůže po zákroku zarudne a osype se. Během pár hodin se to zklidní, pokud se klientka vyhne slunečnímu záření. Jsou to prostě věci, které my ženy děláme pro krásu,“ řekl deníku Daily Mail zdroj ze salonu, kde se Spellingová nechala ošetřit.

Herečka po návštěvě skutečně nevypadala dobře a dojem umocňovala i zavázaná ruka, kterou si popálila při grilování.

Do salonu chodí Spellingová na ošetření pleti jednou týdně a zaplatí za jednu návštěvu v přepočtu přes 9 tisíc korun.

S penězi na tom přitom její rodina není poslední dobou nejlépe. Informace o finančních potížích Spellingové se objevily v médiích před rokem. Spellingové manžel Dean McDermott prý kvůli tomu odložil vasektomii, protože by to rodinný rozpočet nezvládl (více zde).

Nyní navíc McDermott čelí žalobě od své exmanželky, protože se zpozdil s placením alimentů na šestnáctiletého syna Jacka.

Týden po údajné nevěře byl Dean McDermott s celou rodinou v kině.

Se Spellingovou má McDermott další čtyři děti - osmiletého Liama, sedmiletou Stellu, tříletou Hattie a dvouletého Finna. Spellingová ale s McDermottem zůstává i přes jeho prokázanou nevěru a finanční potíže. Rodině v nejhorším může pomoci babička Candy Spellingová, jejíž majetek se odhaduje v přepočtu na 12 miliard korun.