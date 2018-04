Topolánkův syn se bude zřejmě jmenovat Talman

Tedy Talman?

No... Není to ještě také úplně jisté, ale přijde mi to správné.

To se taky rozhodnete až na porodním sále?

Ne, tohle je trošku složitější rozhodnutí. (smích) Jsou s tím spojené různé administrativní úkony.

Rozumím tomu správně, že otec by chtěl, aby se syn jmenoval po něm?

To je otázka na něj. A je to velmi soukromá věc.

Jaké je první těhotenství v devětatřiceti letech?

Nechci se rouhat, ale když pominu nějakou tu zvýšenou únavu, tak je klidné a bez komplikací. Nevolnosti, těhotenské chutě, nic takového. A taky – lékaři by nám asi vysvětlili, že je to důsledek hormonálních změn – bylo příjemné, že spoustu věcí, které by mě dřív trápily, jsem si nepřipouštěla.

Za kolik jste svému dítěti pořídila výbavičku?

Za oblečení na půl roku jsem dala asi deset tisíc, za věci jako košík, zavinovačky, peřinky dalších deset tisíc. Kočárek a postýlku ještě nemám, to se do porodu nesmí. Se vším všudy se vstupní investice blíží padesáti tisícům korun. Je to asi dost, ale neměla jsem čas hledat, kde je to nejlevnější.

Nakupovala jste spíš v Tesku, nebo v Mothercare?

Spíš v Mothercare. Jsou to krásné věci a věřím, že udělají radost ještě aspoň jednomu děťátku. Počítám s tím, že je věnuju někomu, komu to pomůže.

Bude váš partner u porodu?

To neřeknu, nezlobte se. Je to intimní záležitost. A taky věc dohody dvou lidí, tohle si nemůže jeden vynutit na druhém. Teď to navíc neřeším. Umím si představit, že až pojedu do porodnice, nebudu chtít nic jiného. Ale když se takto ptáte, měl by tu sedět i otec dítěte.