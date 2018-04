Na DiCapria se mě neptejte, říká modelka, která nikdy neměla pupínek

Je vysoká, štíhlá, blonďatá, s modrýma očima a dokonalou pletí. Při setkání s topmodelkou Toni Garrnovou nevíte, na co se dívat dříve. I bez make-upu a po čtyřech dnech focení vypadá skvěle. Jediným tabu v rozhovoru je její milostný život. Ptát se na nedávno ukončený vztah s hollywoodskou superhvězdou Leonardem DiCapriem není dovoleno. Chcete-li se s německou kráskou potkat osobně, musíte cestovat daleko. Neustále má sbalené kufry, jeden den fotí v Paříži, druhý den pózuje ve spodním prádle na exotickém ostrově, pak ji čeká přehlídka v Miláně a tak to jde pořád dokola.

Hvězda světového modelingu poskytla exkluzivní rozhovor pro OnaDnes.cz v New Yorku, kde zrovna fotila velkou kampaň #superrolemodel pro švédský módní řetězec Lindex spolu s dalšími dvěma topmodelkami, Christy Turlingtonovou a Liyou Kebede.

Dobrý den, Toni. Kariéru jste začala ve 13 letech. Nebylo to přece jen trochu brzy? Neměla jste tenkrát raději sedět ve školní lavici?

Naštěstí mám přísnou maminku, která věděla, že zvládnu oboje. Hodně mi pomohlo, že jsem vyrůstala v Londýně a Aténách, takže jsem už v deseti letech mluvila naprosto plynule anglicky. Neměla jsem jazykovou bariéru jako spousty jiných děvčat a také jsem už tehdy byla rozumná a disciplinovaná.

Jak tedy dopadlo vaše vzdělání?

Odmaturovala jsem v 18 letech jako všichni ostatní a s vyznamenáním.

Hlídali vás rodiče hodně?

Maminka se mnou nejezdila na přehlídky ani focení, ale měla z domova dokonalý přehled o všem, co zrovna dělám. Každý den jsem se jí musela hlásit a běda, když jsem zapomněla nebo jsem nemohla. V tom byla velmi striktní a naučila mě zodpovědnosti a disciplíně.

Bylo to těžké?

Ano, dost. Jakmile začínáte dostávat spoustu skvělých pracovních nabídek, není jednoduché soustředit se na školu. Během jediné sezony mě chtěla Prada, Armani, Chloé, Calvin Klein a další. V tomto momentu hodně zapůsobili rodiče, kteří svět módy vůbec neznají. Tato jména je vůbec nezajímala a nechápali, proč bych kvůli předvádění oblečení měla opustit školu. To bylo pro ně naprosto nemyslitelné. Jasně mi řekli, že modeling můžu dělat jako svého koníčka, ale vzdělání je prioritní. I když jsem začala hodně vydělávat, stále to brali jako hobby.

Mimochodem, co vás ve škole bavilo nejvíce?

Matematika! Hodiny matematiky jsem opravdu milovala.

Jakou roli hraje vzdělání při práci modelky? Pomáhá to k něčemu?

Rozhodně! Obecně považuji vzdělání žen za nesmírně důležité, a i proto se zapojuji do charitativních projektů zaměřených na vzdělání žen po celém světě. Nemyslím si, že bych sama mohla být tak úspěšná v modelingu bez školy. Díky všeobecnému vzděláním mám přehled.

Toni Garrnová Narozena 7. července 1992 v Hamburku.

Celé jméno: Antonia Garrn

Výška: 182 cm, míry: 86-64-89

Ve 13 letech ji objevila agentka modelingové agentury během mistrovství světa ve fotbale.

Debutovala v 15 letech na přehlídce Calvin Klein, den poté s ní značka podepsala smlouvu na mezinárodní kampaň.

O rok poději se objevila na 60 přehlídkách po celém světě.

v r. 2011 poprvé nafotila katalog spodního prádla Victoria's Secret

16krát byla na titulní stránce Vogue.

Nafotila reklamní kampaně pro značky Calvin Klein, Prada, Versace, Cartier, Chloé, Fendi, Dior, , Burberry, Givenchy, Hugo Boss, Jil Sander a další.

V roce 2014 se stala ambasadorkou charitativní organizace Plan pro kampaň Because I am a Girl.

V letošním roce nafotila kampaň #superrolemodel pro švédský Lindex spolu s Christy Turlingtonovou a Liyou Kebede, parfém Simply Jil Sander a Aigner.

Co kamarádky? Nechyběly vám?

Hodně jsem si jich našla právě díky práci.

Opravdu existuje skutečné přátelství mezi modelkami?

Ale ano. Víte, to je obrovské klišé, že se mezi sebou hádáme a navzájem se nesnášíme. Většina mých kamarádek pracuje ve stejném oboru. Nevybíráme si, kdo nám nabídne jakou práci, kdo si nás objedná na přehlídku, kampaň nebo focení. Nemusíme proto mezi sebou soupeřit, to by postrádalo logiku.

Nikdy jste se s tím ani nesetkala?

V zákulisí přehlídek panuje chaos a vy prostě jen posloucháte příkazy. Sedni si tam. Obleč si toto. Počkej. Buď zticha. Na nějaké hlouposti není prostor ani nálada. V takovém prostředí se raději obklopíte přátelskou atmosférou, stanete se s ostatními děvčaty kamarádkami.

Hodně cestujete, každý druhý, třetí den jste v jiném městě, na jiném kontinentu. Je možné při tomto životním stylu vůbec udržet osobní vztahy?

Téměř každý, kdo mi je blízký, žije tímto způsobem. Kromě rodičů všichni hodně cestují a pracují v různých koutech světa. I můj bratr. Prostě si musíte stanovit priority, zjistit, co je pro vás momentálně důležitější. Když se chci s někým vidět, sednu do letadla. Dospěla jsem do bodu, kdy si mohu někoho dovolit s sebou vzít na cesty. Když mi někdo z rodiny nebo přátel opravdu chybí, prostě ho vezmu s sebou.

Máte oblíbená místa, kam se ráda vracíte?

Tím, že kvůli práci trávím většinu času ve velkých městech, tak jsem raději na pláži. Ale na takové, kde se dá něco podnikat. Nejsem ten typ, co se válí, opaluje se a nic. To vydržím maximálně půl hodiny a pak už musím něco dělat.

Co plánujete s kariérou dál?

Nejsem moc na velké plánování, ale ráda bych více spojila modeling a charitativní aktivity. Hledám nové možnosti, kde a jak mohu pomáhat. Miluji Afriku a jezdím tam tak často, jak jen mohu.

Stala jste se ambasadorkou charitativní organizace Plan International. Proč právě tento projekt?

Tato organizace vizionářsky pracuje s komunitami tak, aby si ony samy mohly pomoci. Nerozdají jídlo a dál nic. Učí lidi, jak si sami mohou vypěstovat plodiny nebo jak se vzdělávat. V Burkině Faso je obrovský problém se vzdělaností, protože tam chybí učitelé. Dívky nechodí do školy, protože se bojí, mají to moc daleko, mužští učitelé se k nim chovají agresivně, a tak celý problém eskaluje dál a dál. Velmi tam chybí učitelky, a tak jsem se rozhodla spolufinancovat vzdělávání žen, aby mohly vyučovat další generace dívek. Nyní je v programu více než 600 žen, ze kterých se stanou učitelky.

V čem přesně spočívá vaše úloha ambasadorky?

Oficiálně jsem jejich tváří, hovořím o Plan International a snažím se strhnout pozornost na dané problémy. Mým prvním vlastním projektem je vzdělávání dívek a žen v Burkině Faso. Ambasadorka je jen slovo, neberu to jako práci, baví mě to. Chci pomáhat. Zejména holčičkám.

Sedíme v New Yorku, vy jste právě dokončila focení kampaně Lindex, jejímž podtitulem je otázka, kdo je vaším vzorem. Jak byste odpověděla vy?

Vždycky to byla Christy Turlingtonová. Mám to velké štěstí, že jsme tuto kampaň udělaly spolu. Je úžasné, čeho v životě dosáhla. Vždycky to byla supermodelka, kterou jsem s obdivem sledovala. Je úžasné, jak se věnuje charitě, ze které udělala hlavní náplň svého života, a jak pomáhá matkám po celém světě. Stala se skvělou inspirací a příkladem pro všechny. Nikdy by mě nenapadlo, že bychom mohly fotit společně.

O Christy se ví, že hodně cvičí jógu. Jak se udržujete v kondici vy?

Já jsem to zkoušela a nebaví mě to. Ráda sportuji, hodně běhám, hraji tenis, tančím. Potřebuji se zpotit a pak teprve jít na jógu, i když to není zrovna můj šálek kávy.

Co diety?

Nedržím žádnou, jsem prostě zvyklá jíst střídmě tak, jak jsem to vždy viděla doma. Když si o Vánocích dám velkou večeři nebo oběd, pak nemohu ani spát, jsem najednou líná. Jsem hodně akční člověk, potřebuji být zdravá a cítit se dobře. Nemusím se do ničeho nutit, prostě to tak mám.

Jíte vůbec ráda německou kuchyni?

Ani ne. Nemusím moc maso a v Německu se vaří hlavně to. Pořád jen maso, maso, maso a brambory.

Jaké máte oblíbené jídlo?

No, vlastně to je rakouský sladký dezert Kaiserschmarrn– císařský trhanec. Bože, to je velká dobrota. Sladké těsto, švestky, cukr. Mňam. Ale jím ho jedině doma.

Nelze si nevšimnout vaší dokonalé pleti. Jak se o sebe staráte?

Mám velké štěstí, že nic moc dělat ani nemusím. Nekouřím, ani nikdo v rodině. Všichni dodržujeme zdravý životní styl. Nikdy jsem neměla pupínky, ani moji rodiče.

Nikdy ani jeden?

Opravdu ne. Bratr mi tuhle volal přes Skype a dost nešťastně mi ukazoval, co se mu udělalo na obličeji. Podotýkám, že mu je 24 let a ano, měl jeden pupínek.

Nafotila jste spoustu velkých módních kampaní, objevila se na přehlídkách většiny módních značek i na mnoha titulních stránkách. Kvůli práci neustále měníte svůj vzhled. Jaká je skutečná Toni, když zhasnou všechna světla?

Mám ráda sportovní styl. Asi byste mě našli ve sportovním oblečení, s vlasy do culíku, s šálkem kávy v ruce a obklopenou přáteli, jak jdeme do tělocvičny. Tak vypadá můj typický den, ať již jsem kdekoliv.

Jak moc vám krása pomáhá v osobním životě?

Těžko říct. Na jednu stranu je to jednodušší a na druhou stranu o dost těžší. Pokud bych nevypadala tak, jak vypadám, neseděla bych tady a neměla tuto práci a úspěšnou kariéru. Na druhou stranu se setkávám se spoustou klišé. Někdy krása trochu otravuje. Díky své výšce jsem hodně vidět. V baru se na mě vždycky všichni dívají, i když to často vůbec nechci. Ale tak to je, všechno má svoje pro a proti.