Kila navíc, opuchlý obličej. Linda Evangelista je téměř k nepoznání

Lindu Evangelistu vyfotili v ulicích New Yorku se synem. Zatímco ještě před pár měsíci měla jen pár kilo navíc a hezky ženské křivky, nyní je téměř k nepoznání. Přibrala nejen v obličeji, ale celkově se změnila i její postava.

Evangelista nedávno prohlásila, že přestože se často spekulovalo o jejích plastikách, žádné nemá. „Možná na nějakou operaci půjdu. Ne hned teď, ale už se to blíží. Pokud to bude pro mě důležité, půjdu na ni a oznámím, že jsem na ní byla,“ řekla listu Mail On Sunday modelka, která společně s Claudií Schifferovou, Cindy Crawfordovou, Naomi Campbellovou, Christy Turlingtonovu a Evou Herzigovou patřila mezi světové topmodelky.

Modelka má syna Augustina (9) s manželem Salmy Hayekové, miliardářem Francoisem-Henrim Pinaultem. Před pěti lety se spolu soudili kvůli výživnému. Evangelista podle jejího právníka platila všechny náklady na syna sama. Nejvíce utrácí za chůvu a bodyguardy. Soudce se pak modelky ptal, kolik hodin týdně vlastně pracuje.

Amber Valetta, Linda Evangelista, Cindy Crawfordová, Eva Herzigová a Claudia Schifferová (1996)

„Ve dnech, kdy nepracuji, pracuji na svém vzhledu. Musím do posilovny. Mám schůzky v salonech krásy. Musím se snažit, abych dostala další práci a udržela si svůj vzhled. Stejně jako sportovci,“ odpověděla v roce 2011.

Modelčin syn Augustin James se narodil v říjnu 2006 a dcera Hayekové Valentina přišla na svět jen o 11 měsíců později. Miliardář tak musel mít poměr s modelkou během krátkého rozchodu s herečkou v roce 2006.