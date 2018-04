Umyj si ruce a buď svá! Hanka poslechla a dnes je topmodelkou

Každý týden vybíráme z přihlášených adeptek jednu, která se stává Dívkou týdne. Čtvrtou v pořadí je sedmnáctiletá brunetka Klára ze Znojma měřící 179 centimetrů. Klára postupuje do užšího kola, z něhož zvolíme jednu dívku, co automaticky půjde do semifinále Schwarzkopf Elite Model Look 2012.

Každá Dívka týdne vedle postupu získává také dárkový balíček v hodnotě 1 800 korun. Ten obsahuje vlasovou kosmetiku Schwarzkopf, pleťové přípravky Bioderma a kulmu na vlasy Rowenta.

Schwarzkopf Elite Model Look dává šanci dívkám ve věku od 13 do 22 let a výškou minimálně 170 centimetrů. Adeptky na kariéru modelky se mohou hlásit samy nebo se nechat přihlásit rodiči, prarodiči či kamarády. Pro ty má letošní ročník ještě něco navíc. Ten, kdo přihlásí svou favoritku a agentura Elite Model Management s ní podepíše smlouvu, získává finanční odměnu ve výši 10 000 korun.

Soutěž, běžící ve světě od roku 1983, za celou dobu své existence objevila celou řadu světových topmodelek včetně spousty Češek a Slovenek. Mezi ty nejúspěšnější patří Petra Němcová, Denisa Dvořáková, Karolína Mrozková, Michaela Kociánová a Hana Jiříčková.

Posledně jmenovaná se nedávno objevila na jediný den v Praze a poskytla exkluzivní rozhovor pro OnaDnes.cz. Do hlavního města dorazila rovnou z focení v Paříži. "Měla jsem úplně šílený den. Na poslední chvíli mi volali z agentury - musíš si sbalit kufr, máš focení, pak casting, vyzvedne tě řidič na motorce a rychle na letiště. Připadala jsem si jako Bond Girl," uvedla hned na začátek jednadvacetiletá dlouhonohá blondýnka bez jediné stopy po make-upu na tváři.

I takto vypadá den topmodelky, která se ze zkoušky oblečení ocitla v letadle směr rodná Česká republika. I přes vyčerpávající program přišla na snídani s úsměvem na tváři a veselé náladě jako skutečná profesionálka. Hana dokonale představuje typ tzv. křehké krásy, kterou fotografové i návrháři milují.

Ne náhodou se dokázala vypracovat na vrchol módního světa, v jejím portfoliu figurují ta nejlepší jména designérů i fotografů současnosti. Ona sama žije pro umění a soustavně se připravuje na dráhu profesionální malířky.

Jak jste začínala v modelingu?

Spadla jsem do toho úplnou náhodou. Moje kariéra začala soutěží Elite Model Look v roce 2007, kterou jsem vyhrála. Ve světovém finále, konaném v roce 2008 v Praze, jsem se umístila na třetím místě. To byla pro mě velká čest.

Co škola?

V té době jsem stále studovala uměleckou školu v Brně. Tato škola byla můj sen, proto jsem dělala modeling jen o víkendech, během prázdnin. Odstěhovala jsem se do Prahy, studovala jsem tady, profesoři mi vycházeli maximálně vstříc. Před rokem jsem se přestěhovala do Paříže a začala jsem naplno.

Jakými úspěchy se můžete pochlubit?

Přehlídky Vivienne Westwood, Hermés, Barbara Bui, Yoshi Yamamoto, Isabel Marant, Issa London, Julien MacDonald, titulní obálky a editorialy pro francouzskou a čínskou Vogue, V magazine, Glamour... Focení s Ellen Von Unwerth, dvojicí Mert & Marcus, Patrickem Demarchelierem, Thierry LeGouesem a hlavně pak s Peterem Lindberghem, což je pro mě osobně největší čest.

Proto jste na den v Praze, fotila jsem s ním velkou kampaň pro Schwarzkopf pro tento rok.

Ano, pracovala jsem s ním několikrát. Nedávno jsme dělali fotky a video, které jsou momentálně na jeho výstavě v Düsseldorfu. Peter Lindbergh pro mě představuje úplnou závislost, vždycky se nemůžu dočkat s ním zase fotit a točit. On je neskutečný člověk a umělec. Pro mě je navíc umění můj život, díky modelingu se setkávám s talentovanými lidmi, kteří mě inspirují.

Studovala jste malbu na umělecké škole. Je to váš koníček?

Malování se stále věnuju, bohužel nemohu dělat velká plátna, je toho moc. Pamatuju na první důležitý casting, kdy mi řekl Saša Jány: Hani, musíš si umýt ruce od těch olejových barev, než půjdeš na casting. Ne že bych si ruce nemyla, to zase ne. Ale pořád mám sebou v kabelce skicák, tužky, uhlíky. Když jsem na castingu, kde musím čekat až tři hodiny, tak si sednu, vytáhnu skicák a kreslím kolegyně, také lidi v metru, v letadle. Ve čtyřech letech jsem dostala své první barvy, od té doby pořád maluju. V Paříži dokonce bydlím nad galerií.

Kreslíte si tzv. do šuplíku nebo svá díla někde ukazujete?

Měla jsem jednu výstavu v New Yorku, v budoucnu určitě chci vystavovat. Rozhodně míním pokračovat i ve studiu.

Máte už vybranou další uměleckou školu?

Jelikož jsou mými nejoblíbenějšími městy Praha a Londýn, tak v jednom z nich. Výstava v Tate Modern by nebyla špatná.

Je pro vás módní svět kreativní?

Přestavuje hodně velké spektrum, je tam spousta kreativních lidí s velkým talentem. To je ale ta špička, tam se musíte vypracovat.

Cítíte se jako modelka součástí uměleckého světa, jako múza současných umělců – módních návrhářů, fotografů?

Určitě. Když fotíte s někým, jako je Peter Lindberg, stanete se součástí jeho umělecké činnosti. Je to víc než jen komerční práce. Natáčeli jsme spolu video, na jehož konci mě skutečně rozplakal. Stává se, že z vás jdou naplno emoce. Rozhodně i móda a módní fotografie patří k umění. Moje fotky momentálně můžete vidět na Lindberghově výstavě v muzeu v Düsseldorfu.



V jednom rozhovoru jste prohlásila, že modeling budete dělat pouze v případě, že vás bude opravdu bavit.



Pořád mě to baví, a proto to dělám. Nejedná se o nudnou práci, nikdy nevíte, co vás čeká druhý den. Setkávám se se spoustou zajímavých lidí a vidím plno nevšedních míst. Čím více cestuji, tím více si zároveň vážím domova. Kolikrát se vracím do Prahy i jen na jeden jediný den. Když sedím v taxíku z letiště, srdce mi zabuší a jsem šťastná, že jsem byť jen na chvilku doma.

Jak se udržujete v kondici?

Jako modelka se musím vejít do oblečení návrhářů. Proto si hlídám zdravou životosprávu, dostatek spánku a občas cvičení. Baví mě jóga, plavání, běh.

Jako nejlepší radu jste ohledně kariéry modelky dostala?

Kromě umytí rukou od olejových barev? Buď svá.

Je na vaší práci něco, co se vám nelíbí?



Každá profese má svá pro a proti. Když jdete do jakékoliv branže, musíte to brát se vším všudy. Veřejnost vidí jen finální fotky nebo přehlídku, ale už nevidí ty dlouhé hodiny a dny v zákulisí. Stalo se mi, že jsem na důležitý casting musela čekat osm hodin. Všechno má plusy i minusy.