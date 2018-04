Top módní trendy na podzim a zimu: krajka, art deco a folk

BEZ KOSTKY SE NEOBEJDEME

Přichází anglický "college" styl, který kopíruje a kombinuje všechny britské školní uniformy. Díky novým barvám, džínovině a rockovým prvkům získává střídmá uniformita nový náboj. Kombinují se všechny barvy, ale základní stavební kámen je červená, doplněná modrou, zelenou a občas nápadnou žlutou. Doplňky v hnědé barvě vytvářejí uvolněný styl, černá barva nabídne elegantní klasiku. Boty se k těmto modelům nosí převážně na podpatku. Mladším ženám k nim budou slušet teplé návleky.

Naproti tomu stále zůstává elegantní móda ve stylu "dobře placená sekretářka". Sukně jsou do pasu, doplněné halenkami z jemných materiálů. Novinkou jsou černé kožené rukavice - krátké i dlouhé - a průsvitné černé punčocháče.

DŮRAZ NA NOHY

Nápadné punčocháče upoutávají v této sezoně pozornost k nohám. K jednoduchým modelům je na přehlídkách oblékli modelkám téměř všichni módní návrháři. Objevují se v neonových barvách i v klasických podzimních odstínech, hitem jsou nápadné kostkované, květinové a zvířecí motivy, které předvedla například značka Just Cavalli. Jako doplněk se k nápadným punčochám objevují návleky i "fotbalové" štulpny. Důraz na nohy se projevil i v novinkách obuvi. Nejbláznivější tvary, barvy, velmi vysoké podpatky - to vše najdete v obchodech příští sezonu. Stále platí, že na výrazné barevné punčocháče musíte mít pěkné nohy, nebo dostatek sebevědomí.

Z minulých let nám zůstaly legíny, na rozdíl od léta se ale změnila délka. Kromě bavlněné klasiky se nově objevily také legíny z lesklých materiálů připomínajících plavkovinu. V barvě zůstali návrháři lehce konzervativní, protože převládla černá.

KRAJKOVÉ EXPERIMENTY

Krajka vždy kralovala módním projevům ženskosti a začalo to už v gotice, renesance jí už vůbec nešetřila. Letošní novinkou je expanze krajek jako hlavního materiálu. Krajka už není jen ozdobným detailem, ale jsou z ní vyrobeny celé šaty, topy a halenky. Pořád se ale samozřejmě krajkou hlavně zdobí. Nejčastěji se objevují krajky v černé a béžové barvě. Z tohoto limitu se vymanila pouze Prada, která předvedla i oranžové odstíny.

Krajku najdeme nejen na modelech pro večerní slavnostní příležitosti, ale také jako elegantnější verzi pro denní nošení. Tak ji předvedl ve své nové kolekci například Paul Smith. I obyčejné vlněné kalhoty, džíny nebo jednoduchou sukni povýší krajkový top do výšin haute couture. V minulých sezonách se většina žen sžila tak maximálně s krajkovou podprsenkou, letos by tomu ale mohlo být jinak.

To, co v ženské módě nadále zůstává, jsou metalické materiály. Ty se módním tvůrcům zalíbily natolik, že se s nimi ani letos nemusíme loučit. Podobně jako krajka je i kovový lesk součástí oblečení pro všední dny. Stejně jako v minulé sezoně se kombinují i se zdánlivě nezkombinovatelným.

ŠEDÁ ZŮSTÁVÁ, BARVY PŘICHÁZÍ

Stejně jako v loňském roce i letos si návrháři velmi oblíbili šedou barvu. Ani na jedné z módních přehlídek nechyběla a například značka Max Mara vydala celou svou kolekci jen v šedé. Možná právě pro svou snadnou kombinovatelnost s ostatními barvami je pořád na výsluní. Hned po šedé bude patřit mezi hlavní barvy bílá. Italská značka Blugirl zasvětila cudné bílé celou kolekci. Z podzimních barev stejně jako vloni kraluje barva hořčice, oranžová, cihlově červená, růžová, fialová, modrá a zelená.

NÁPADNÉ A SE VZOREM

Období art deco dlouhou dobu nechávalo módní tvůrce chladné. To se letos ale změnilo. Květinové i grafické vzory, nápadné, ale přitom propracované detaily šperků, kožešinové límce a peleríny spojuje hravost a ženskost. Originalita je zaručena. Styl osmdesátých let se sice letos v módních trendech opětovně projevil, ale úplně s jinou dynamikou než vloni. S barvami módní návrháři byli střídmější, převažuje šedá a černá. Důraz na pasovou linii zůstává, a to nejen u tohoto stylu.

TROCHA ASIE

Extravagantní vzory z Blízkého východu, indické vyšívání, mongolské kožešiny, vzory obkreslené z gobelínových koberců - to vše doplněné zářivě barevnými punčochami a masivními barevnými šperky představuje to nejbláznivější, co se v letošní podzimní sezoně objevilo. Nešetří se brokáty, samety, lehkou viskózou - doplněné bývají pleteninami a kožešinovými vestami. Přesně tak to předvedli návrháři Chloé, Just Cavalli, Dolce & Gabbana a Gucci. Koho neláká extravagance, vybrat si může alespoň folklorem inspirovanou kabelku - Gucci jich má ve své kolekci hned několik.

Z minulé sezony zůstávají modely, ze kterých cítíte patinu, jsou však z ušlechtilých materiálů a při troše pozornosti na nich najdeme vždy nějaký zajímavý detail - asymetrické límce, volány nebo stužky.

MÓDNÍ TRENDY: PŘICHÁZEJÍ 70. LÉTA

V létě se po dlouhé době znovu objevily kalhoty a sukně s vysokým pasem a zůstaly i do další sezony. To není dobrá zpráva pro ženy, jejichž postavu trápí nepoměr mezi hýžděmi a pasem. Kalhoty s vysokým pasem totiž na větší zadní část těla dovedou upozornit jako málokterý jiný střih. Šifonové halenky, zdobené mašlovými vázačkami, jsou k nedokonalostem milosrdnější, zejména pokud je stejně jako módní návrháři zkombinujeme s různými vestičkami.

Do módy se po letech vrací také kalhoty zvonového střihu, objevují se nejen v denimu, který k nim vždy patřil, ale také v tvídu a sametu. Tříčtvrteční rukávy u kabátů a sak ani na podzim a v zimě nezmizí. Letos k nim ale naštěstí návrháři přidali dlouhé kožené elegantní rukavice. Problém, co s holýma rukama v zimě, je tedy (zdá se) vyřešen. Nepraktická široká saka ale naštěstí už pomalu mizí a objevují se mnohem více kabátky až ke kolenům.

STAROU CESTOU

Kabelky jen tak do ruky se nosily před válkou, vrátily se na začátku šedesátých let a dnes jsou zpět s plnou parádou. Pokud nejsou doplněné dlouhým páskem, nosí se v ruce, maximálně na předloktí - na rameno je nevysoukáte ani náhodou. I když vypadají jako z vintage obchodu, představují nejnovější trend mezi kabelkami.

Návrháři si ale pro nás přichystali typ ještě nepraktičtější kabelky, než je tato. Takzvaná psaníčka už dávno nemají rozměr obálky, naopak, návrháři je zvětšili, aby se mohla nosit celý den. Objevila se už v loňském roce, letos je ale najdete na každé přehlídce. Zajímavé bude, zda ženy přistoupí na módní rozmar a nechají si vzít mnohem praktičtější velké brašny, které ale naštěstí stále v obchodech zůstávají.