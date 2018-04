Top 5 džínových trendů, ve kterých vykročit do nového roku

Široké, úzké, nebo do zvonu? Džíny jsou nepostradatelnou součástí šatníků už hezkou řádku let. Co se ale mění každou chvíli, je jejich barva a střih. Módní návrháři neustále vymýšlejí nové trendy a kombinace. V posledních letech jednoznačně upřednostňoval módní průmysl štíhlé ženy, které si mohly dovolit nosit slim a skinny střihy, letos se karta obrací. Na své si přijdou převážně ženy oblých tvarů. Rozverné střihy totiž sluší každému a dokážou zamaskovat spoustu nedostatků. Pokud je doplníte vhodnými kousky, stanete se hvězdou všedního dne.



1. Boyfriend jeans

Poznáte je na první pohled podle sníženého sedu, širokých ohrnutých manžet a rovného střihu. Sem tam se objevuje i díra. Jejich ledabylý střih ještě podtrhuje nepatrné zkrácení. Hodí se spíše na volný čas, ale s vhodnými doplňky se v nich neztratíte ani na party.

Jak je nosit? Přes den vám postačí pohodlné tričko nebo kvalitní svetřík, dívkám či mladším ženám bude slušet módní crop top a odhalený pupík. Večer kombinujte s dámským sakem, krajkou a lesklými lodičkami nebo slip-ony. U zkrácených délek se nebojte upoutat na výrazné boty.

2. Reworked denim

Vypadají, jako byste vzali dvoje různé džíny, rozstříhali je a sešili nepadnoucí části k sobě. Různé odstíny, zdvojené kapsy, linie švu na přední straně, záplaty, zdánlivě neukončené lemy nohavic. Z těchto kalhot sálá rebelie a uvolněnost, proto by se outfit nesnažte přebýt ničím přehnaně zdobným. Naopak. Podtrhněte surovost. Bomber nebo kožený křivák, triko s potiskem a martensky budou skvělou volbou. Pokud přeci jen chcete působit žensky, zvolte metalické doplňky, satén a velká kožená psaníčka.

3. Mom jeans

Tohle jsou přesně ty džíny, které můžete najít v maminčině šatníku. Pozornosti se jim dostalo už loni a jejich spanilá jízda obchody pokračuje. Zvýšené džíny do pasu opticky protáhnou nohy, nebojte se je zvýraznit lodičkami nebo kotníčkovými kozačkami na vysokém podpatku. Retro vizáž podtrhnete obtáhlým rolákem či kostkovanou flanelkou. Nechte pas vyniknout, takže triko jedině do kalhot.

4. Cropped flare

Zní to sice jako úlet, ale funguje to. Zkrácená délka vysoko nad kotníky, od kolen zvýrazněná do zvonu v elegantní bílé nebo klasické sedmdesátkové sepraně modré. Marc Jacobs o těchto kalhotách prohlásil, že jsou dostatečně podivné na to, aby je chtěl každý. Zkusit je můžete i vy, ale nezapomeňte na pořádné podpatky, protože tenhle střih je zaměřen a kotníky. Nebojte se obléknout i dlouhý lehký kabátek.

5. Originál za každou cenu

Džíny a tričko jsou považované za nejtuctovější ženskou kombinaci. Pokud se ráda lišíte, bude se vám líbit poslední žhavý trend příštího roku - maximální odlišnost a originalita. Čím ulítlejší kalhoty seženete, tím lépe. Ale pozor na ostatní kousky. Ty by měly být minimalistické.