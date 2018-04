Na Jarmarku nakoupíte módu Dary Rolins a další kousky za skvělé ceny

Pro veřejnost se „naše“ hala na výstavišti PVA EXPO Praha otevře v sobotu v 9 hodin ráno a až do pěti odpoledne vás bude celým dnem na pódiu provázet moderátorka Romana Navarová. Máme pro vás nachystánu celou řadu soutěží o ceny partnerů Chiaro, Mladý kokos a Tupperware. Nakupování vám zpříjemní DJ z TV Óčko Gold.

Natočte video z Jarmarku Když na Jarmarku OnaDnes.cz natočíte VLOG a pošlete nám na něj do link do pátku 2.10. na adresu ona@idnes.cz, můžete vyhrát kosmetický balíček. Odměníme nejlepší vlogy, které zároveň poté zveřejníme. Ukázka vlogu z minulého Jarmarku: Jaro 2012 Ukázka recenze Jarmarku zde: Podzim, Brno 2014

První dárky už vás čekají u samého vchodu, kde za 30korunové vstupné dostanete tašku na nákupy s logem našeho internetového magazínu a v ní kromě sobotních novin ještě stokorunový kredit na nákup potravin on-line na Kolonial.cz, třistakorunový voucher na cestu domů od UBER a poukázku na týdenní cvičení zdarma v síti Expreska.

Dopoledne vystřídá baletní skupinu BellyBalet Matěj s taneční partnerkou, kterému chceme na Jarmarku pomoc tentokrát, spolu se dvěma sestrami ze sociálně slabé rodiny. Podpoříme je nejen z peněz za registraci stolů pro osm stovek prodávajících, ale také z aukcí věcí ze šatníku známých osobností v čele s Terezou Maxovou, patronkou nadace, která sestry i Matěje vytipovala.

Přispějí i naši partneři, část sobotní tržby opět věnuje kafe Starbucks, u stánku Nadace může ostatně do kasičky vhodit libovolný obnos kdokoliv. (Více o tom, na koho přispíváme, čtěte zde.)

Do aukcí své věci poslaly také tradičně manželka ministra financí Monika Babišová a herečka Martha Issová a Dara Rolins s Rytmusem, osobně své věci přijdou představit zpěvačka Tonya Gaves, která také v pravé poledne rozkrojí slavnostní dort, a ve dvě odpoledne pak moderátorka Štěpánka Duchková. Fotografie kousků, které věnovaly, najdete ve fotogalerii.

Tentokrát jsme hlavně mysleli na to, abychom vám co nejvíc zpříjemnili nákupy, tedy to hlavní, oč na Jarmarku běží. Doufáme, že díky větší hale zmizí nepříjemné tlačenice a zácpy v uličkách mezi stoly. Na zkoušení oblečení pro vás bude připraveno 26 kabinek i se zrcadly.

Jak se najíst?

O vaše občerstvení se postarají Kavárna MFD, Starbucks, firma Mladý kokos, stánek s vínem Tomáše Stávka, kde vás přivítá slečna v kroji, a luxusní víno a burčák z Čejkovic. Čeká vás tu ochutnávka archivních a sudových vín zdarma, vybraná vína můžete koupit se slevou až 70 procent. Dobrovolný příspěvek za ochutnávku předá Nadaci Terezy Maxové dětem. A možná přijde i templářský rytíř....

Info pro prodávající Prostory pro prodávající se otevřou v 6:30. Nejpozději musí svůj stůl obsadit do 8:50 hodin ráno, jinak jejich registrace bez náhrady propadá.

K jednomu prodejnímu místu si můžete přinést pouze jeden štendr.

Prodejní místo má jednu židli.

Doprovod prodávajících bude vpuštěn po zaplacení vstupného 30,- Kč.

Parkování pro prodávající zajištěno zdarma.

Diakonie Broumov - bude opět připraven prostor pro věnování oblečení charitě.

Všichni prodávající dostanou email s instrukcemi.

Těšit se můžete na dobroty z dílny Dortíkovo. Nebude chybět oreo nebo karamelový cheesecake, malinový cheesecake s pusinkami, mrkvový dort, arašídový dort, brownies či banana bread.

U stánku Mixit dostanete müsli, mixitky a ovoce sušené pomocí vakuového vymrazování. Jejich sortiment se skládá tedy hlavně z musli a cereálních tyčinek pečených (ovesný základ) a nepečených (ovocný základ), které jsou bez lepku a laktózy. Dále mají ještě čokolády, sušenky a lyofilizované ovoce.

Otevřená bude také kavárna, restaurace i kiosky u hlavní haly s rychlým občerstvením.

Co ještě na Jarmarku zažijete

De’Longhi Praga: představí novinku na českém trhu - revoluční žehlicí systémy Braun z řady CareStyle 5. Ukážeme návštěvnicím, jak snadno a rychle vyžehlit vše od košil po jemné šaty bez rizika připálení díky technologii iCare. Dostanou možnost si to samy vyzkoušet a uvidí, že žehlení nemusí zabrat mnoho času a že se dá velmi rychle a efektivně žehlit také vertikálně bez žehlicího prkna.

iRobot: americká společnost iRobot představí návštěvnicím domácí robotické pomocníky na úklid jako například robotický vysavač Roomba či robotický mop Braava.

Dermalogica: můžete se zapojit do projektu Česká pleť. Pleťový terapeut vám poskytne zdarma analýzu pleti Face Mapping. Tento unikátní koncept byl vyvinutý Mezinárodním dermálním institutem a vychází z čínské medicíny. Na základě výsledků této analýzy vám odborník poskytne vzorky vhodné péče.

Profiskin.cz: eshop s luxusní kosmetikou PROFISKIN.cz si chystá outlet vždy speciálně na Jarmark. Tentokrát proběhne jedinečný a hlavně neopakovatelný výprodej, kde najdete rtěnky, stovky očních stínů, tvářenky, štětce a mnoho dalšího. To vše za symbolickou cenu 20 korun za kus!

emimino.cz: připravilo v premiéře svůj nový koncept stánku pro pohodlí všech maminek. Speciální stánek určený pro rodiče s dětmi nabídne soukromí za paravanem pro klidné nakojení i přebalení vašich ratolestí včetně sezení a přebalovacích pultů.

Baby Office a Darky s nápadem: připravili dětský koutek s hernou a tvůrčí dílnou. Dílnu zaštítila Patagonie, která do Česka přiváží jedny z nejkvalitnějších kreativních hraček na světě od značky Djeco. Patagonie vydává také oblíbené rodinné kalendáře a mammadiáře.

Zdravě myslet, zdravě žít: výživový poradce Petr Havlíček, koučka Petra L. Krajčinovič a moderátorka Jitka Vlková vás zvou na besedu zdarma v 11 a ve 14 hodin.

Alík.cz: spolu s Magic Box si pro vás nachystali představení dětské aplikace Hravé učení.

Jarmark.cz: poradí vám, jak nakupovat a prodávat on-line.

MódníPeklo.cz: čeká vás fotostěna a můžete si vyrobit vlastní stylovou květinovou čelenku.

AkcniCeny.cz: připraven bude Agent AC v nepřehlédnutelném kostýmu, který má připravené drobné dárky.

METRO: pro dětičky mají připravené balónky

Koloniál.cz: ve venkovním prostoru u haly představí své doručovací auto s příručím, který bude rozdávat dárky.