Tomáš Vorel: Už nelžu a život je lehčí

Tento dotazník, který osobními otázkami a rychlými odpověďmi prozradí pravdovou povahu zpovídaného, proslavil spisovatel Marcel Proust.





Kdy a kde jste byl v životě nejšťastnější?

Když jsem se narodil. Ale nepamatuju si to.

Když jsem se narodil. Ale nepamatuju si to.

Která vlastnost je pro vás absolutně charakteristická?

Že říkám všude a všem ,vole‘ Dokonce i matce, ač je to žena.

Kde na zemi, či mimo ni, byste rád žil?

Rád žiju mezi lesy na Rabštejnsku.

Pro které chyby máte největší pochopení?

Pro pravopisné chyby. Třeba ,ženy vyli vjence‘.

Na co byste měl rád talent?

Naučit se spokojeně žít bez natáčení celovečerních filmů.

Jakou písničku jste si naposledy zpíval celý den a nemohl se jí zbavit?

Píseň Skřítka z fi lmu Skřítek.

Jaký film můžete vidět kdykoliv znovu a neomrzí vás?

Film Skřítek.

Jakou soukromou radost si nikdy neodepřete?

Onanii.

Které své největší chyby byste se rád zbavil?

Onanie.

Kým byste rád byl?

Sám sebou. A stále se mi to nedaří, stále jsem někým jiným.

Co by pro vás bylo největší neštěstí?

Kdybych umřel a zjistil, že v nebi taky točí filmy. To by mě pánbů fakt naštval.

A jak by naopak vypadala dokonale šťastná chvíle?

Když jsem spojen s celým vesmírem a vše je v pořádku.

Koho z našich současníků považujete za skutečného hrdinu a skutečnou hrdinku?

Toho, kdo je šťastný a nikoho na to neupozorňuje, nikoho o tom nepřesvědčuje, nenutí nikoho vstoupit do církve, nepíše o tom žádné knihy, zkrátka nikdo o něm neví.



Jaké zvíře nemáte rád?

To, které mě napadne a chce sežrat. Třeba klíště, nebo lev.

Čeho si nejvíce vážíte u ženy?

Ženskosti, bláznivosti, krásy, kudrlinek.

A čeho si nejvíc vážíte u muže?

Jeho váhy.

Čeho v životě nejvíc litujete?

Všeho, co jsem zkazil a nemusel jsem to zkazit. Jen jsem nebyl plně při vědomí.

Kterou historickou postavu nemůžete vystát?

Žádnou historickou postavu osobně neznám, takže ji nemohu soudit. To, co jsem o ní slyšel a četl, o tom pochybuji. Historii píšou vítězové.

V jaké situaci lžete?

Už se snažím nelhat. Život je tak lehčí.

Kterou vaši dobrou vlastnost lidé kolem příliš přeceňují?

Nemám žádnou dobrou vlastnost.

Co byste změnil na své rodině, kdybyste měl tu možnost? Jednu věc.

Vrátil bych zpět svého mrtvého otce.

Kdo nebo co je vaše největší láska?

Kinematografi e.

Čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte?

Počítače Mac. To je můj největší kamarád.

Z čeho máte největší strach?

Že mě Mac přestane poslouchat.

Jak byste chtěl umřít?

Jako můj otec. Ve spánku.

Čeho si nejvíce vážíte u svých přátel?

Své přátele jsem ještě nezvážil.

Co je váš doposud největší životní úspěch?

Že jsem přežil ve zdraví až dodnes.

Jak nejraději trávíte čas?

Spánkem, pitím čaje, tancem, tancem ve dvou, jízdou na koni, pitím vína, koukáním do ohně.

Kdo na vás měl doposud největší vliv?

Halucinogenní houby.

Jaká je vaše oblíbená cesta?

Cesta z města.

V jakém stavu mysli se právě nacházíte?

Moje mysl je právě ve stavu, kdy se soustředí, jak odpovědět na tyhle vaše divný otázky.