Tom Ford: Muži by měli zkusit anální sex, aby věděli, jak se cítí ženy

„Myslím, že by jim to pomohlo pochopit ženy. Každý muž by měl zažít sex tak, aby on byl pasivní. Je to tak zranitelná a zárověň pasivní pozice. A zažíváte tak silnou invazi, že i když je to po vzájemné shodě a toužíte po tom, je to stále velmi osobní a intimní,“ sdělil Ford v rozhovoru pro magazín GQ.

Myslí si, že během takového aktu zažívá člověk nepopsatelný duchovní stav a jen díky němu mohou muži pochopit ženy.

„Protože to mnoho mužů vůbec nezažilo, nemůže pochopit, jak se cítí ženy. Myslí, že muži to do té doby nemohou vůbec pochopit,“ pokračoval.

Ford má v poslední době tendence vyjadřovat se veřejně k všemožným tématům. Zřejmě aby na sebe upozornil kvůli svému novému filmu Noční zvířata. Naposledy sdělil, že odmítá oblékat Melanii Trumpovou, protože podle něj není hodna nošení jeho oblečení. Jsou pro ni prý příliš drahé.

„No, ona není úplně můj šálek kávy,“ přiznal návrhář, který Melanii odmítl oblékat už v minulosti a názor nezměnil ani nyní.

Americký návrhář žije od roku 2014 v manželství se svým dlouholetým partnerem Richardem Buckleym, který je šéfem mužské verze magazínu VOGUE a vychovávají spolu čtyřletého syna.