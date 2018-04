Tohle je můj přítel. Rady, jak seznámit děti s novým partnerem

Pro děti je nový partner rodičů často šokem. A není pravda, že by hůře snášely toho, kterého si najde matka. "Znám i případy, kdy se dítě naopak urputně brání tomu, aby muselo chodit k otci, který žije s novou přítelkyní," říká dětská psycholožka Václava Masáková. Za největší chybu považuje, pokud někdo seznamuje děti s novým partnerem příliš brzy po rozchodu, který je pro dítě zátěžovou situací sám a sobě. A je jedno, zda nový objev má s rozpadem předchozího vztahu něco společného, nebo ne.

Řešením podle psycholožky není ani to, aby matky zanevřely na nové vztahy do doby, dokud se děti neosamostatní. Mohly by pak dopadnout jako Petra z Prahy, která tvrdila, že si vystačí s dcerami sama. Roky tvořily celkem nerozlučnou trojku, kdy jim jejich matka nechtěla ublížit tím, že by je okrádala o společně strávený čas kvůli nějakému muži.

Skřípat to začalo, když se starší a posléze i mladší dcera osamostatnily. "Máma nám dneska vyčítá, že s ní netrávíme ani víkendy, jenže já mám vážnou známost a moje sestra už má dokonce rodinu," líčí Gábina, jedna z oněch dvou dcer. S mámou se běžně vídají, ale její řeči o tom, že se kvůli nim obětovala a rezignovala na vážné partnerské vztahy, jim příjemné nejsou.

Zásada: Nenechte si od svých dětí mluvit do milostného života, ale berte na ně ohledy.

Žádná restaurace, běžte raději ven

Až dojde na vlastní seznámení nového partnera s vašimi dětmi, bude nejspíš stejně nervózní jako vy. Nepojímejte celou akci příliš okázale, v restauraci u jídla by vám nejspíš brzy došla řeč. Daleko lepší je nějaký výlet, kde se děti zabaví i jinak než jen u stolu a také vy budete mít více námětů k hovorům, které byste bez obavy mohli vést i před nimi.

"Rozhodně nezačínejte tím, že pozvete partnera k sobě domů, když tam bude i dítě," varuje před podobným postupem Václava Masáková.

Zásada: Pokud vás naopak čeká seznámení s dětmi partnera, předem si zjistěte, jaké mají zájmy, ale nepodlézejte jim ani se nesnažte tvářit jako jejich kamarád či kamarádka.

Ten, jehož jméno se nesmí vyslovit

Že musí postupovat pomaleji, došlo Laďce, když se snažila poněkud překotně seznámit svého přítele s tehdy desetiletým synem a jezdila s ním za dotyčným mužem každý volný víkend. Což o to, odhadla ho dobře, dnes spolu žijí a mají další dvě děti, ale první půlrok to moc nadějně nevypadalo.

Tři zásady, jak říct novému příteli o svých dětech Muž by měl o dětech své přítelkyně vědět dřív než děti o něm. Už proto, aby nebyly překvapené, kdyby ze vztahu kvůli nim vycouval. 1. NETAJTE SE JIMI Pokud muž ví, že máte děti, běžně je v rozhovoru s ním zmiňujte. Pokud to neví, řekněte mu o nich co nejdříve spolu s informací, jak se domlouváte na péči o potomky s jejich otcem. Vynechte však podrobnosti včetně toho, že to třeba nejde vždy hladce. Jejich vzájemné seznámení nejméně na několik týdnů, možná i měsíců odložte. 2. NEIGNORUJTE JE Je sice pochopitelné, že v čerstvé zamilovanosti jste schopná děti tři víkendy po sobě udat ke kamarádkám či babičkám a určitě to není trestné. Ale netvařte se, že je to standardní model a že vám na nich nezáleží, protože s nimi beztak netrávíte moc času. Naopak, celkem záhy můžete zmínit, že byste nešla do vztahu, který by děti odnesly. 3. NEHLEDEJTE OTCE Ať už je jakýkoli, vaše děti už jednoho otce mají a vy po novém muži ve svém životě nemůžete chtít, aby k nim choval stejné city jako vy nebo je vychovával. Pokud s nimi bude chtít trávit svůj čas a věnovat se jim, berte to jako bonus. Teprve časem se ukáže, zda spolu budete také bydlet, což by nejspíše jistý posun v rolích přineslo.



"Nedávno jsme hledali cosi na mapě. V místě, kde před několika lety přítel žil, stojí dětskou rukou vyvedený nápis TADY BYDLÍ TEN, JEHOŽ JMÉNO SE NEVYSLOVUJE," líčí Laďka. Dneska už se tomu směje, ale tehdy to byl docela horor. Výraz, který hrdinové knih o Harrym Potterovi používají, když mluví o největším padouchovi Voldemortovi, byl tehdy na denním pořádku.

Syn k příteli odmítal jezdit, zhoršil se ve škole, vadilo mu, že už s ním matka není tak často jako dříve. "Je fakt, že do té doby jsem s ním neustále něco podnikala, to padlo a zpětně si to vyčítám," vzpomíná žena a přiznává, že syn jí konec výletů či divadel, do kterých mířili jen oni dva, dodnes občas vyčte.

Zásada: Snažte se neměnit zásadně či okamžitě dosavadní styl života a i v novém vztahu si nechte čas, který věnujete jen dětem.

Žádné líbání, prosím

Dětem je často nepříjemná představa, že jejich matka, potažmo otec, mají nového partnera, a to hned z několika důvodů. Především chtějí, aby rodiče zůstali spolu. Jakýkoli nový člověk v jejich životě takovou naději snižuje.

Děti se rovněž bojí, že pokud si rodič někoho najde, už je nebude mít tak rád. Nebo že je rodič dokonce opustí, jako to udělal ten předchozí, který třeba od rodiny odešel. A v neposlední řadě je jim přinejmenším v určitém věku až fyzicky nepříjemná představa, že se maminka nebo tatínek líbají, či snad dokonce mají sex s někým pro ně vlastně cizím.

Zásada: Nechte si jakékoliv projevy intimit pro sebe, ale nebojte se projevit před dětmi náklonnost třeba květinou.

Střídání mužů

Markéta z Olomouce je přesvědčená, že děti nemusí novými partnerskými vztahy rodičů trpět, ani když nejsou zrovna učebnicové. Ona sama se s otcem svého dítěte rozešla, když bylo dceři pět let. Od té doby měla několik známostí, s nimiž dívku vždy bez rozpaků seznámila a vždy s daným mužem i bydlela, někdy u ní doma, jindy se stěhovaly za ním. "Dcera to bere. A že bude mít sama sklon k podobnému životnímu stylu, jak mě varuje moje matka? To snad nakonec nevadí, mně se nežije zle," uvažuje Markéta.

Důsledkem jejího přístupu k partnerství je však mimo jiné i to, že se jí dnes šestnáctiletá dcera bez okolků ptá na sexuální život a podobně, což nemusí být každému rodiči příjemné.

Ošemetná je také situace, kdy se nový partner jednoho z rodičů stal příčinou rozpadu jejich vztahu. Přesně v takové situaci se ocitla Jana z malého městečka ve středních Čechách, která se s otcem svých dětí rozešla kvůli novému muži. "Nejsem na to dvakrát hrdá, ale prostě se to stalo a já řešila, kdy a jak to dětem sdělit a jak je s ním seznámit," popisuje.

Nakonec jim to neřekla nikdy a přítele dětem představila - na radu psycholožky - nejdříve jako známého, který jim přišel domů spravit počítač, a to až několik měsíců poté, co se jejich otec odstěhoval. Přesto se jí lež úplně nevyplatila, protože bývalý manžel se po čase dozvěděl, že jeho žena měla paralelní vztah několik let, a začal proto před dětmi naznačovat, že jim všem lhala.

Zásada: Zvažte, co všechno vaše dítě unese. Nemusíte dětem hned říkat všechno, ale snažte se jim nelhat.

"Ty nejsi můj táta" a jiné pravdy

Počítejte s tím, že až dětem přítele představíte, je to jen začátek mnoha dalších a ne vždy jednoduchých situací. Potomci ho sice mohou odmítat, a i když si děti na nového muže po vašem boku zvyknou, může se snadno stát, že jakmile je třeba jen trochu napomene - něco takového by však rozhodně neměl dělat hned od počátku - vyjede jim z úst věta: "Ty nejsi můj táta!" Nerozmazávejte to, jen je upozorněte na pravidla slušného chování.

Zrovna tak se vás děti mohou zeptat, zda by jim náhodou váš nový objev nemohl tátu dělat, když ten jejich zrovna skvělým otcem není. I když si vy sami můžete myslet, že mají pravdu a že nový muž ve vašem životě se k nim chová stokrát lépe, jen dvakrát polkněte a vysvětlete jim, že pořád mají své původní rodiče, i když už nejsou spolu.

"Velmi bych varovala před tím, co se stává poměrně často - že totiž rodiče nutí děti, aby jejich nového partnera oslovovaly mami nebo tati," podotýká psycholožka Václava Masáková.

Nebraňte se přitom tomu, aby se mezi vaším novým přítelem či dokonce manželem a dětmi z předchozího partnerství vytvořil hezký vztah, hodit se to bude například tehdy, pokud spolu plánujete další dítě. Celá situace je vždy ještě zábavnější, pokud i váš nový partner má nějaké děti - těm se pro změnu vy nesnažte být rodičem.

Zásada: Ujistěte děti, že nadále zůstáváte jejich matkou a otec otcem a že jako rodiče budete vždycky fungovat. Samozřejmě jen v případě, že je tomu skutečně tak.

Zatloukaný vztah, jen když není vážný

Pokud váš nový vztah spěje ke společnému soužití, připravte se na to, že si budete muset udělat jasno hned v několika dalších otázkách - například v tom, jaké budete vyznávat výchovné zásady, či zda a jak si budete navzájem napomínat i děti, které nejsou vaše.

Nabízí se samozřejmě také myšlenka, jestli se nedá rozvíjet nějaký partnerský vztah, aniž by o tom děti tušily a musely se s novým elementem seznamovat. Ale to snad jde jedině v případě, že bude založený jen na občasných tajných schůzkách. Nebo že ho nemyslíte tak úplně vážně.