To nejlepší z kolekcí pro jaro 2009

Missoni

Italská rodinná firma Missoni se proslavila svými charakteristickými pletenými oděvy z lesklé příze s výraznou barevností a půvabným cik-cak vzorečkem už před mnoha lety a typický kousek "Missoni příze" rozezná mezi jinými tkaninami i úplný laik. Hravá i divoká barevnost, jemný proužek a umělecké geometrické vzory na atraktivních šatech dopomohly značce k četným fanouškům mezi obyčejnými smrtelníky i mnoha slavnými osobnostmi.

Vážená famílie Missoni přitáhla svého času pozornost světových milovníků módy do Milána a dokonce pomohla rozběhnout tamější fashion week. Dnes značce šéfuje pokračovatelka rodu, módní návrhářka Angela Missoni a společnost běží v dobře zavedené tradici: vyrábí superkvalitní luxusní štrikované oděvy, kterými prokazuje, že úplet nepatří jenom na těla postarších matrón. Filozofie Missoni zůstává neměnná: každý kus oděvu, který vyjde z jejich dílny, by měl být uměleckým objektem.

Letošní kolekce na jaro a léto od Missoni přímo vyráží dech oslnivou krásou. Vydařené modely svítí jemností, křehkostí a snivou ležérností, překvapivě míchané potisky, oblé i abstraktní retro "tapetové" vzory sedmdesátých let představují ztělesněnou fantazii. Topy s rozšířenými rameny evokují někdy římského gladiátora, jindy původní japonské oděvy.

Tradiční kimono silně připomíná i celková fazona; široké opasky efektně půlí siluetu a zdůrazňují pas, přičemž umožňují sukni, aby se působivě rozevřela do koketně dívčího a svěžího áčka. Stylizované květy, měkké zemité barvy a jejich medové kombinace, teplá okrová s béžovou a starorůžovou přímo zosobňují jaro a jeho kouzelnou energii.

DKNY

Donna Karan pochází z rodiny "od módy" (táta krejčí, máma modelka); vyrůstala v New Yorku, přímo v epicentru fashion dění. Od počátku své kariéry se ostře vymezuje vůči typickému nerealistickému přístupu jiných návrhářů, kteří dělají šatstvo pro dokonalá těla modelek. Svéhlavá Karan naopak zdůrazňuje úkol módy jako užitečného "překrývače" nedostatků, čímž si už léta získává srdce tisíců žen na celém světě. Své vlastní ženství při navrhování neodkládá bokem, protože je význačnou součástí jejího uměleckého ducha a tvořivosti.

Koncem osmdesátých let vlítla na trh s novou řadou oděvů pod hlavičkou DKNY, ke které ji inspirovala její tehdy velmi mladinká dcera. Zakrátko se značka stala tak populární, že se prudce rozvětvila na několik poddivizí: DKNY Jeans, Active, Underwear, Kids a Men.

Mladistvá a svěží linie odráží Donninu celoživotní lásku k New Yorku, městu, ve kterém se narodila, vyrůstala a kde pořád vášnivě ráda žije a tvoří. Už dvě desetiletí zásobuje DKNY šatníky po celém světě velmi nositelnými, praktickými, cenově dostupnými oděvy, které jsou zároveň vysoce funkční i proklatě sexy.

"Dizajn je neustálou výzvou sladit komfort s luxusem, to co je praktické s tím, po čem toužíme," říká o své tvorbě Karan. Donna je sama prototypem nositelky oblečení DKNY: sebevědomá Newyorčanka, aktivní až strach, sportuje, pracuje od svitu do mrku, věnuje se józe a ještě stíhá povinné společenské vyžití.

Kolekce DKNY pro jaro 2009 je mnohem více casual než kdy jindy, hodně cool a rozevlátá, plná kombinací tmavomodré a studené žluté, teček a tenisek se zářivě barevnými šňůrkami. Velké barevné plochy a dívčí střihy spolu se sportovními prvky, inteligentně a vtipně převedenými do elegantnější podoby vytvářejí obraz sebejisté ženy, která v urbánním prostředí funguje na sto procent a nosí, co se jí zlíbí.

Miu Miu

Další velká dáma módního světa – Miuccia Prada, šťastná dědička italského fashion impéria nezačínala zrovna v skrovných poměrech, ke svému dnešnímu postavení se však dopracovala po zásluze.

Přísná a nekompromisní, co se týče dokonalého převedení svých návrhů, překvapuje Miuccia každou sezonu svým inovátorským, neotřelým přístupem k tvorbě módy. Její posedlost materiály se odráží v nečekaných výsledných efektech a nespočetných "fintách", kterými se Miucciny oděvy přesouvají za hranice obyčejných šatiček.

Zvláštní a atypické kombinace toho, co známe s něčím novým a nečekaným, jsou specialitou lehce avantgardní italské návrhářky. Její modely nikdy nejsou křiklavě a okatě okázalé, naopak zachovávají důstojnost, vyzařují klidnou eleganci a nesmírnou energii - dalo by se říci charakter. Nositelka Miu Miu je sexy, naprosto samostatná a nepochybně disponuje silnou osobností.

Letošní jarní kolekci Miu Miu jednoznačně dominují velmi univerzální, středně dlouhé šaty. Skládané sukně, lichotivě ženská silueta (délka po kolena, tvar přesýpacích hodin), ušlechtilé materiály, rafinovaně vyzývavá elegance. Výrazné barvy na dramatickém černém podkladu a antické vršky spolu s jemným plisováním šatů cílevědomě vytváří obraz nebezpečně vzrušující ženy. Výhodou chytrých jarních Miu Miu šatiček je jejich široká použitelnost: přes den jsou efektní pracovní uniformou a později k nim pomocí doplňků snadno dokouzlíte večerní upgrade.